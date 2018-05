Schüsse: Polizei musste zum Großeinsatz

Zu einem größeren Aufgebot von Polizei und Rettungsdienst ist es am Sonntagmorgen in die Ehrenbergstraße in Tuttlingen gekommen. Per Notruf hatte ein Zeuge zuvor mitgeteilt, dass aus einem mehrstöckigen Haus heraus geschossen wurde. Damit herrschte um kurz nach 10 Uhr Großalarm.

Die Polizei rückte mit allen zur Verfügung stehenden Kräften an, um der Lage schnellstens Herr zu werden. Notarzt und Rettungsdienst versammelten sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe, um im Bedarfsfall Hilfe leisten zu können.

Der Verursacher für den Einsatz, ein 22-jähriger Mann, war schnell identifiziert. Der Polizei ist er bereits bekannt. Beim Verlassen des Hauses konnte der vermeintliche Schütze von der Polizei dingfest gemacht werden. Danach gab es zunächst Entwarnung: Der junge Mann war unbewaffnet.

In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte bei einer ersten Durchsuchung nur zwei Softairwaffen. Daher konnten Rettungsdienst und ein Großteil der Polizeibeamten nach und nach wieder abrücken. Die Kriminalpolizei wurde eingeschaltet. Die Ermittlungen dauern noch an.