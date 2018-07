Aus einem fahrenden Auto heraus haben Unbekannte am frühen Morgen auf der A49 in Kassel auf einen anderen Wagen geschossen und dabei zwei Männer schwer verletzt. Zwei weitere Mitfahrer in dem Fahrzeug blieben unverletzt. Die Hintergründe für die Schießerei sind noch völlig unklar. Am Tatort fanden die Beamten unter anderem drei Patronenhülsen. Das dunkle Auto mit dem Schützen entkam unerkannt.