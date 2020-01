Schüler zeigen ihr Tanztalent

Rot an der Rot (sz) - Was sie im Tanzkurs gelernt haben, haben die Schülerinnen und Schüler beim Tanzkränzle in der Abt-Hermann-Vogler-Schule in Rot an der Rot gezeigt.

Wenn aus einer festlich beleuchteten Schule abends der Radetzky Marsch erklingt und Schülerinnen in langen Kleidern und Schüler mit Fliege und Krawatte im Gleichschritt die Treppe emporsteigen, dann ist an der Abt-Hermann-Vogler-Schule das Tanzkränzle. Im alle zwei bis drei Jahre stattfindenden Tanzkurs lernten die Schüler in zehn Wochen nach dem Unterricht die gängigen Standardtänze. Damit das Gelernte auch angebracht und vorgeführt werden konnte, gab es einen Abschlussabend.

Begleitet von Eltern, Geschwistern und Großeltern zeigten nicht nur die jungen Tanzschüler ihr Können. Vor allem die zahlreich mit anwesenden Eltern wagten sich aufs Parkett und zeigten, was sie einmal gelernt hatten.

Die Tanzlehrerin sei von dem Können der Eltern begeistert gewesen, heißt es in der Pressemitteilung der Schule– ein Paar demonstrierte sogar sein können im Line Dance. Später durften dann die Töchter mit ihren Vätern und die Söhne mit ihren Müttern einen Walzer tanzen. Ein schöner Abend ging dann gegen 22 Uhr mit einem Last Dance zu Ende.