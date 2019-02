Schüler werden Unternehmer

Lindau - Wie lernt man Wirtschaft am besten kennen? Genau, in der Praxis. Das P-Seminar des Bodensee-Gymnasiums Lindau hat mit DiscoverLi deshalb ein reales Unternehmen gegründet, das die Oberstufenschüler für ein Jahr lang eigenverantwortlich betreiben und mit dem sie echtes Geld verdienen wollen. In diesen Tagen fand ihre erste Hauptversammlung mit ihren Kapitalgebern statt, in der sie ihre Geschäftsidee im Detail vorstellten.

Die Schüler mussten nicht nur ein Unternehmen gründen, sich dabei mit den Themen strategische Planung, Kapitalbeschaffung, Verkauf, Produktion, Lohnzahlung, Bilanzierung und Steuerzahlungen auseinandersetzen, sondern vor allem ein völlig neues Produkt kreieren, das sie auf den Markt bringen wollen.

Ein bisschen aufgeregt, aber sehr professionell wirken die 14 jungen Unternehmensgründer, als sie ihre Aktionäre begrüßen, die sie in ihrem persönlichen Umfeld für ihr Junior-Unternehmen geworben haben. OB Gerhard Ecker dürfte in Lindau prominentester Kapitalgeber sein.

Mit den Worten „danke für das Vertrauen, das sie in uns setzen“, eröffnete Vorstandsvorsitzende Xenia Schnauffer charmant die Versammlung. Studienrätin Manuela Walter, Seminarleiterin des P-Seminars und Schulpatin des Unternehmens, stellte die Frage in den Raum, was eine Unternehmensgründung mit vernünftigem Unterricht zu tun habe und beantwortete sie auch gleich selbst. „Sehr viel. Sie bereitet auf ein berufliches Leben vor, in dem Veränderungen immer schneller geschehen.“ Sie sagte, dass wir heute die meisten Berufe der Zukunft noch gar nicht kennen, dass sie vermutlich zu einem großen Teil mit sozialer und kreativer Intelligenz zu tun haben werden, und dass dafür Schlüsselqualifikationen wie wirtschaftliches, logisches und strukturiertes Denken, Verantwortungsbewusstsein, Selbständigkeit, Team-, Konflikt- und Kontaktfähigkeit, Empathie, und Durchsetzungsvermögen immer wichtiger sein werden. „Dies alles fordert und fördert das Projekt. Unsere Gymnasiasten wussten gar nicht, was da auf sie zukommt. Aber sie schlüpften interessiert und engagiert in ihre neuen Rollen.“

DiscoverLi sei, so Johann Kern aus der Marketingabteilung, ein interaktives Kinder- und Erlebnisbuch, für Mädchen und Buben von fünf bis zwölf Jahren. Der Unternehmensname setze sich aus dem englischen Wort „to discover“ (entdecken) und „Li“ (für Lindau) zusammen und stehe somit für das Entdecken Lindaus. „Die Herausforderung ist, dass die Herstellungskosten gering sein müssen, und wir trotzdem inhaltlich viel bieten wollen.“ Helena Mauer aus der Verwaltungsabteilung ergänzte, dass die Zielgruppe in der Hauptsache die Kinder von Urlaubern sein sollen, die mit dem Buch Lindau spielerisch entdecken können. Neben einer Inselrallye beinhalte es tolle Spiele, interessante Insider-Tipps und historische Fakten. Es sei so konzipiert, dass es die Besucher optimal über die Insel leite. „Es soll dazu beitragen, dass der Urlaub in Lindau für die Kinder noch schöner wird.“ Selbstverständlich sei es auch für einheimische Kinder interessant und für die jeweiligen Eltern.

Jeder Vorsitzende der vier Firmenabteilungen – für die Verwaltung Maren Fink, für das Marketing Irina Brombeis, für die Technik Julian Pfeiffer und für die Finanzen Jonas Heuchert – stellte anschließend die jeweiligen Aufgabenbereiche, bisherige Tätigkeiten und die nächsten Ziele vor. Im Frühjahr „so um Ostern herum“ soll DiscoverLi erscheinen. Rund 32 Seiten soll es haben. Deshalb liegen anspruchsvolle Wochen vor den Jungunternehmern: „Die ganze Projektentwicklung läuft zusätzlich zum Unterricht, zum Lernen und zu den Prüfungen“, erklärt Xenia Schnauffer. „Und wir müssen weitere Sponsoren und Aktionäre finden“, fügte Marketingchefin Irina Brombeis hinzu und erzählte, dass sie zum Start ihres Unternehmens finanziell gut aufgestellt waren, aber nun für die Weiterentwicklung ihres Produktes weitere Finanzierungen benötigen. Zudem müssen sie klären, wo das Entdeckerbuch gedruckt wird, wo es zum Verkauf ausliegen wird, müssen in Buchhandlungen, Hotels und kulturellen Einrichtungen vorsprechen und sich zudem für die Teilnahme am Landeswettbewerb vorbereiten; denn möglichst viele Bücher zu verkaufen ist nur eines ihrer gesetzten Ziele.

Das Projekt wird vom bundesweiten Programmträger „Junior Wirtschaft erleben“ unterstützt, das in diesem Jahr 25. Jubiläum feiert, sowie dem Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft. Und hier gibt es einen bayerischen Landeswettbewerb in München zu gewinnen, der zum deutschlandweiten Wettbewerb nach Berlin führt.