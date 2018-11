Schüler vom Studienkolleg St. Johann gewinnen Preisgeld

Blönried - Die Sieger der erstmals in Baden-Württemberg ausgelobten Kneipp-Challenge 2018 stehen fest. Den ersten Preis in Höhe von 1000 Euro sprach die fünfköpfige Jury einstimmig dem Projekt des Studienkolleg St. Johann in Blönried zu.

Am Montag überreichte der Vorstand des Kneippvereins Aulendorf, Hans-Georg Eisenlauer, in seiner Eigenschaft als kommissarischer Vorstand des Kneipp-Landesverbandes den symbolischen Scheck an den Leiter des Schulprojektes, Biologie- und Chemielehrer Peter Hartmayer. Dieser hatte sich mit einer Schülergruppe bei den jährlich in der vorletzten Schulwoche stattfindenden Projekttagen dem Thema Kneipp gewidmet. Dabei war unter anderem ein Barfußpfad entstanden und beim Schulfest hatten die Schüler mit einem Stand, an dem leckere Kräutertees zubereitet wurden auf ihr Projekt aufmerksam gemacht (die SZ berichtete).

Hartmayer wurde dabei tatkräftig von der angehenden Lehrerin Julia Eisenlauer unterstützt. Die leidenschaftliche Kneippianerin hat zusätzlich einen „Leitfaden“ entwickelt, den Schulen und Institutionen, die sich für Kneipp interessieren, anfordern können. „Über die Jahre hinweg wollen wir Kneippschule werden“, bekräftigte der Projektleiter das langfristige Ziel, doch hierfür seien noch einige Voraussetzungen zu erfüllen.

„Wir haben alle fünf Säulen der Gesundheitslehre nach Sebastian Kneipp in einem Film zusammengefasst, den wir selbst gedreht, geschnitten und vertont haben“, erzählte der 14-jährige Schüler Lorenz Schmidts nicht ohne Stolz im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Diese Dokumentation wurde dann eingereicht. Für den Schüler steht jetzt schon fest, dass er im nächsten Jahr wieder beim Kneipp-Projekt mitmachen möchte. „Da fließt dann der diesjährige Gewinn mit ein, Ideen haben wir viele, etwa die Umgestaltung des bereits existierenden Wasserbrunnens“, blickte er voraus. Und Lehrer Hartmayer ergänzte, dass es eine Freude war, mit den begeisterten Jugendlichen zu arbeiten und die vielen Ideen aufzunehmen, die im Rahmen des Wettbewerbes entwickelt worden sind. Dieses große Engagement sei mit ausschlaggebend für die Vergabe des ersten Preises gewesen, teilte Hans-Georg Eisenlauer bei der Preisverleihung mit.

Auch Schulleiter Klaus Schneiderhan freute sich über die besondere Anerkennung des kreativ umgesetzten Schulprojektes. Er forderte die Schüler auf, dran zu bleiben und ihre Erfahrungen in Sachen präventiver Gesundheitsvorsorge nach Kneipp in ihrem Umfeld zu teilen.