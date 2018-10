Schüler telefonieren heute mit Astronaut Alexander Gerst

Alexander Gerst ruft aus dem All auf der Insel Mainau an und Schwäbische.de ist live dabei. Der Livestream startet gegen 14.40 Uhr. Gegen 14.55 Uhr beantwortet der deutsche ESA-Astronaut dann in einem 20-minütigen Live-Call Fragen von ausgewählten Schülern aus der Region. Es geht um sein Leben auf der ISS, seine Ausbildung zum Astronauten oder warum seine Reise ins All Bedeutung für den Umweltschutz hat.

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst ist seit Juni für ein halbes Jahr an Bord der Internationalen Raumstation (ISS). In der zweiten Hälfte seines Aufenthalts hat er das Kommando auf der ISS inne - als erster deutscher Astronaut.

Der Live-Call auf der Insel Mainau findet am Dienstag im Rahmen des Schulwettbewerbs "Beschützer der Erde 2.0" statt. Ausgerufen wurde der Wettbewerb vom DLR Raumfahrtmanagement im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und in Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell.

