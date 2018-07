Schüler singen vor voller Kirche

„Jedes Kind der Grundschule soll seinen Beitrag leisten“, war der Wunsch der Rektorin Anne Walter. Beim Adventssingen in der Sankt-Martinskirche in Zipplingen haben die Kinder das gemacht, und die ganze Gemeinde war begeistert

Die Lichter der Sankt-Martinskirche gingen für den Einzug der Erstklässler aus, damit diese zu dem vom Schülerchor vorgetragenem Lied „Meine kleine Kerze“ mit ihren Lichtern auch zur Geltung kommen konnten. Ganz Zipplingen hatte sich zum Adeventssingen der Grundschule in der Kirche versammelt. Zusätzlich Bänke mussten aufgestellt werden und die Kinder waren schon voller Vorfreude, wie sie verrieten. Man habe schließlich lange geübt.

Schwester Sabine eröffnete diese gemeinsame Veranstaltung der Schulkinder und des Kirchenchors. Nicht einmal an Sonntagen sei die Kirche sonst so voll, sagte sie lachend. Es war das zweite Mal das die Schüler den ersten Advent gestalteten. So wünschte die dritte Klasse allen Anwesenden mit ihrem gemeinsamen Gedicht „Ein bisschen Zeit zum Nachdenken“, Zeit zu lieben und zu lachen. Jeder von ihnen trugt seinen Gedanken vor, was er oder sie den Leuten in dieser Zeit wünschten.

Der Kirchenchor erfüllte danach die Kirche mit dem Weihnachtslied „Freue dich Welt“. Die 28 Mitglieder des Chors arbeiten gerne mit der Grundschule zusammen, verriet Chorleiter Martin Lechner. „Eine Adventsgeschichte“ von Max Bollinger wurde von den Kindern mit liebevoll gestalteten Kostümen und einfachsten Werkzeugen nachgespielt. Sie waren in diesem Stück Schauspieler, Sänger und Musiker und meisterten das alles mit Bravour. Zusammen sangen danach der Kinderchor mit seinen 35 Schülern und der Kirchenchor das Lied „singen wir im Schein der Kerzen“ und füllten das Kirchenschiff mit klaren und beeindruckenden Tönen. Die Gemeinde war begeistert und applaudierte lautstark zu diesem gelungen Stück. Zum Abschluss des Abends luden der Elternbeirat und Rektorin Walter zu einem gemeinsam Ausklang ein. Neben der Kirche war ein Zelt aufgestellt in dem die Gemeinde bei Glühwein und Kinderpunsch den Abend feiern konnte. Die Kinder konnten in einer extra eingerichteten Garage basteln. (rd)