Schüler schwätzen Schwäbisch

„Mundart darf nicht mit schlechtem Deutsch verwechselt werden“, hat das Credo des Mundartkünstlers Klaus-Dieter Reichert aus Steinenbronn gelautet, der in Neuhausen ob Eck an der siebten Klasse der Werkrealschule Obere Donau eine denkwürdige Unterrichtsstunde abgehalten hatte. Eineinhalb Stunden schwätzten sie Dialekt, denn Mundart stand auf dem Stundenplan. Die Siebtklässler suchten mit Klassenlehrerin Renate Paul das Thema „Alemannischer Dialekt“ aus, um beim Alemannentag in Fridingen auftreten zu können. Leicht wurde es dem Mundartautor Reichert insofern nicht gemacht, da nur bei fünf von 17 Schülern noch das „Schwäbische“ zu Hause gesprochen wird. Dies änderte sich jedoch schnell, als Reichert den Schülern seine eigene mundartliche Lyrik vorsetzte, die von der Klasse mit viel Interesse verfolgt wurde. (wr) Foto: Winfried Rimmele