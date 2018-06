Schüler schmökern in der neuen SZ-Leseecke

Nele Brunner, Maja Gralki und Carlotta Ullmayer, Schülerinnen der vierten Klasse, haben es sich auf den schwarzen Sitzsäcken bequem gemacht und blättern in der Schwäbischen Zeitung. Seit einigen Tagen können die Schüler der Berger-Höhe-Grundschule in der SZ-Leseecke hiervon Gebrauch machen. Nachdem mit der „Air & Fun GmbH“ in Leutkirch ein Sponsor gefunden wurde, ist Schulleiter Robert Heer begeistert: „Schön, dass wir jetzt an jedem Wochentag zwei Zeitungen bekommen.“ Zunächst wurde die Leseecke auf dem Flur der ersten Etage eingerichtet. Robert Heer und Konrektorin Petra Dreier wollen nach einem weiteren Standort Ausschau halten, „wo man noch mehr Ruhe zum Lesen hat“. Sie berichten auch, dass einzelne Themen aus der Zeitung in den Unterricht einfließen werden.