Schüler geben auf der Bühne Vollgas

Die Schüler des Ostalb-Gymnasiums (OAG) haben sich mit ihrem Frühjahrskonzert, das am Dienstag in der Aula der Schule über die Bühne gegangen ist, selbst übertroffen. Dem Publikum wurde bei dem Konzert, das im Rahmen der Rieser Kulturtage stattfand, ein wahrhaft grandioses Programm geboten. Unter der gemeinsamen Leitung von Anita Bast und Gerhard Ott sorgten die Jugendlichen für ausgelassene Stimmung im Saal.

Für den neuen Schulleiter Pascal Bizard war es die erste öffentliche Amtshandlung: die Eröffnung des Konzertabends in der Aula des OAG. Mit ein paar Worten des Dankes gab er danach an die beiden Schüler Anna Hilkert und Linus Häberle der K2 ab. Im blauen Anzug und in einem weiß-silbernen Kleid mit Straßsteinchen führten die beiden Jugendlichen charmant und – zur großen Freude des Publikums – auch mit viel Witz durch den Abend.

Auszüge aus Tabaluga reißen das Publikum mit

Die musikalische Eröffnung übernahmen indes Ida Chu an der Violine und Christopher Zirn am Klavier. Die beiden Schüler aus der zehnten Klasse spielten sehr harmonisch und rhythmisch die „Romanza andaluza“ von Pablo de Sarasate.

Nach diesen recht ruhigen Klängen ging es um einiges lauter zu, nachdem der Chor der fünften Klassen die Bühne geentert hatte. Die Schüler entführten das Publikum in die Welt von Peter Maffays Tabaluga. Mit viel Energie und Freude sangen sie von der Reise des kleinen Drachens, der erwachsen werden sollte. Während dieser Reise traf er auf den Mond, der stetig leuchtet, „auch wenn man mich nicht sieht“ und auf den Baum des Lebens. Die Schildkröte riet ihm, dass man sich das Kind im Inneren bewahren solle, und die Delfine lehrten ihn, sich des Lebens zu freuen. Das Publikum ließ sich davon mitreißen. Nicht nur die Fünftklässler bekamen jede Menge Applaus, sondern auch die Pianistin Stefanie Oettle, das achtköpfige Akkordeonensemble und alle anderen Musiker, die diesen tollen Auftritt instrumentalisch begleitet hatten.

Die Stimmung brodelte regelrecht, als es danach mit der Mini-Bigband zurück in die 1960er Jahre ging. Bei „Marmor, Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher klatschten die Zuschauer mit im Takt. Beim zweiten Auftritt des Chors der fünften Klassen wurde – nach Ermutigung von Anita Bast – im Saal dann auch lauthals mitgesungen und das sogar im Kanon. Philipp Schmid griff anschließend noch einmal in die Klaviertasten, ehe der größte Chor des Abends die Bühne betrat. Schüler von der fünften bis zur zehnten Klasse ließen ihre Stimmen melodisch und abwechslungsreich in der Aula erklingen. Mal sangen die Jungs und Mädchen harmonisch zusammen und mal ertönten erst die tiefen Männerstimmen und dann die weichen Frauenstimmen, wie bei „California Dreaming“ von den „The Mamas and the Papas“.

Das abschließende Finale besorgte die OAG-Bigband. Wobei sich zu den Schülern auch Lehrer mit Trompeten und Saxofonen gesellten.

Katharina Kuberstejn überzeugt mit starker Stimme

Bei zwei Stücken wurde die Band tatkräftig von Katharina Kuberstejn unterstützt.

Die Schülerin der K2 hatte schon vorher an dem Abend ihre beeindruckende Stimme präsentiert. Mit ihrer warmen, ausdrucksstarken Stimme gab sie den Popklassiker „Knock on Wood“ von Amii Stewart und „Valerie“ von Amy Winehouse zum Besten. Mit ihrem grandiosen Spiel entließ die Bigband nach knapp drei Stunden ein restlos begeistertes, beschwingtes Publikum nach Hause.