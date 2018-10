Am Dienstagmorgen hat ein Schüler in Hausen am Tann, einer Nachbargemeinde von Deilingen, eine alte Handgranate gefunden. Nachdem die Polizei verständigt worden war, nahm ein Entschärfungsteam des Landeskriminalamtes unweit des Aussichtspunkts Lochenstein die Arbeit auf und entfernte den noch intakten Zünder. Die Kriegswaffe war jugoslawischer Herkunft und wurde zu einem späteren Zeitpunkt komplett vernichtet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf ein paar wichtige Verhaltensgrundsätze beim Auffinden von Sprengkörpern hin: Sprengkörper, und seien sie noch so alt, sind gefährlich. Nur Fachleute können bewerten, ob der Fund noch scharf ist oder nicht. Deshalb Hände weg von solchen Gegenständen. Sofort einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu dem Sprengmittel herstellen, die Polizei verständigen und deren Eintreffen abwarten. Bis dahin dafür Sorge tragen, dass sich Neugierige nicht in den Gefahrenbereich begeben.