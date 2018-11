Schüler experimentieren mit Magneten

Bronnen (sz) - Jüngst hat sich die Grundschule Bronner Berg für einen Vormittag in eine große Experimentierwerkstatt verwandelt. Über alle Klassenstufen hinweg führten die Schülerinnen und Schüler Experimente durch: Bei Fragen halfen die älteren Kinder den jüngeren weiter. Viele staunten nicht schlecht, als sie sahen, was sich da vor ihren Augen abspielte. Auf dem Pausenhof war häufig ein begeistertes „hast du das schon ausprobiert?“ zu hören.

Insgesamt experimentierten die Kinder zu neun verschiedenen Themen. Sie errichteten Mauern und Türme, konstruierten Brücken, tüftelten an der Länge einer Kugelbahn und erforschten den Magnetismus. Ebenfalls magnetisch waren die „Magformers“, geometrische Flächen, welche die Jungen und Mädchen zu verschiedenen Körpern zusammensetzen mussten. Neue Erfahrungen sammelten sie darüber hinaus in der Stoffewerkstatt. Ein weiterer Höhepunkt des Tages war „IQ-Key“, ein kleiner Roboter. Diesen mussten die Kinder zusammenbauen, um ihn in Betrieb zu nehmen. Nicht zuletzt meisterten sie verschiedene Versuche zu den Elementen Feuer und Wasser.

Positives Fazit

Für die Schülerinnen und Schüler verging der Tag viel zu schnell, so das Fazit der Lehrer. Zurück in den Klassen zeigten sich alle durchweg zufrieden. Viele Kinder hätten gefragt: „Wann experimentieren wir wieder?“