Schüler erhalten Auszeichnung für gemeinsames Flüchtlingsprojekt

Schüler der Bertha-Benz-Schule und die Heimschule Kloster Wald sind im Rahmen des „World LAB – Interkulturelles Werteprojekt“ für ihr Kooperations-Flüchtlingsprojekt in Stuttgart ausgezeichnet worden. Die Schüler reisten zur feierlichen Prämierungsveranstaltung, um ihren Geldpreis in Höhe von 300 Euro persönlich entgegen zu nehmen.

Das World LAB ist eine strukturierte und abwechslungsreiche Workshopserie im Großgruppenformat, in der sich seit dem Schuljahr 2016/2017 Schüler unterschiedlicher kultureller Herkunft an Schulen in Baden-Württemberg auf Augenhöhe begegnen, ihre gemeinsamen Werte des Miteinanders erarbeiten und im Rahmen eines Schülerprojekts konkret anwenden. Auf diese Weise vertiefen sie ihre Demokratiefähigkeiten sowie ihre interkulturellen Kompetenzen und lernen ihr Lebensumfeld gemeinsam zu gestalten. Das World LAB ist eine Kooperation der Stiftung Weltethos und des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg und wird von der Robert Bosch Stiftung gefördert.

Die Gemeinschaft von zugewanderten Schülerinnen der Bertha-Benz-Schule Sigmaringen und Schülerinnen der Heimschule Kloster Wald ist für ihr Puzzle-Kunstwerk „Our One World“ ausgezeichnet worden. Die Zusammenarbeit der Schülerinnen in ihren Projekten erfolgt im World LAB auf Basis der gemeinsam entwickelten Werte, wie beispielsweise Gerechtigkeit, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Freiheit und Respekt.

Gefertigt wurde eine Weltkugel, die aus einzelnen Holzpuzzleteilen besteht. Die Schüler gestalteten in den Werkstätten der Heimschule Kloster Wald mit Farbe, Textilien, Bändern, Knöpfen und weiteren Materialien aus den Berufsfeldern beider Schulen die einzelnen Puzzleteile.

Das fertige Projekt wird zum Schluss geteilt. Je eine Hälfte der Weltkugel wird an der Bertha-Benz-Schule Sigmaringen und an der Heimschule Kloster Wald ausgestellt. Das Foto mit der ganzen Puzzle-Welt wird neben der jeweiligen Hälfte in jeder Schule aufgehängt. So wird deutlich: Die Welt ist noch lange nicht fertig, es gibt eine Spannung, aber die Vision der einen Welt ist in Form des Fotos vorhanden. Der Weg, um sich der Vision zu nähern, besteht in Begegnungen.