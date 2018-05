Schüler beteiligen sich an Handy-Sammelaktion

Der Weltladen „El Sol“ im Frauentor sammelt in den nächsten Wochen ausgemusterte Handys. Diese sollen recycelt werden, damit die darin enthaltenen Rohstoffe wiederverwertet werden können. Die „El Sol“-Klasse der Wirtschaftsschule nimmt damit an der „Handy-Aktion Baden-Württemberg“ unter der Schirmherrschaft des baden-württembergischen Umweltministers Franz Untersteller teil, wie es in einer Pressemitteilung der Schüler heißt.

Nachhaltig handeln stehe für die Schüler der Wirtschaftsschule ganz oben auf dem Stundenplan, heißt es in der Mitteilung weiter. In ihrem Unterricht lernen sie die Grundlagen des fairen Handels und alles was man braucht, um ein Einzelhandelsgeschäft zu führen. Um die Rohstoffe, die in den Handys stecken, werde vielerorts erbittert gekämpft. Unter der Gewalt leide besonders die Zivilgesellschaft in den südlichen Ländern. Auch der Abbau der Rohstoffe gehe in vielen Ländern auf Kosten von Mensch und Umwelt. Und die schlechten Arbeitsbedingungen bei den Geräteherstellern sorgten immer wieder für Schlagzeilen, schreiben die Schüler in ihrem Pressetext.

Sammelbox an Schule

Seit Mitte Mai können nun im Weltladen „El Sol“ in der Herrenstraße 36, am Frauentor, während der Öffnungszeiten (dienstags bis samstags von 9.30 bis 12 Uhr und dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr) gebrauchte Handys abgegeben werden, die dann fachmännisch recycelt oder wiederverwertet werden. Auch Ladegeräte und andere Zubehörteile wie Kopfhörer können in die Sammelbox geworfen werden. Diese werden nach der Rücknahme überprüft und eventuell weiterverwendet. Eine zweite Box steht im Eingangsbereich des Beruflichen Schulzentrums Wangen (BSW), Gebäude Süd, Jahnstraße 19. Dort können Schüler, Lehrer und Gäste ihre ausgemusterten Handys abgeben.

Die Erlöse aus dem Recycling und dem Weiterverkauf der Geräte gehen an die Telekom Deutschland, die daran jedoch nichts verdiene, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Der Erlös komme den Bildungs- und Gesundheitsprojekten der Aktion Hoffnung, des deutschen Instituts für ärztliche Mission und des evangelischen Jugendwerks zu.