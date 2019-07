Schüler besuchen Hochschule

Zwei Schüler aus Tuttlingen haben beim Landeswettbewerb von Jugend forscht einen Sonderpreis gewonnen. Jan Zeller und Vinzenz Dreher durften drei Tage lang ein Forschungspraktikum an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen machen. Die beiden haben einen sogenannten Zentrifugentrenner erfunden. Dieser verhindert die Entwicklung von Gasblasen im Kühlkreislauf einer Baumaschine und daraus resultierende Schäden. Die Jugendlichen besuchen die Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Tuttlingen und interessieren sich für Physik. An der Hochschule bekamen sie Einblick in verschiedene Bereiche – von SPS-Programmierung bis zum Einsatz eines Roboters. Vinzenz Dreher kann sich eine Kombination aus Studium und Ausbildung in den Bereichen Mechatronik und Maschinenbau vorstellen. Jan Zeller möchte Maschinenbau studieren. Die Tage an der Hochschule hätten sie in ihren Berufswünschen bestätigt. (pm) Foto: HS Albstadt-Sigmaringen