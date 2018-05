Schönster Maibaum: Der Druck ist groß, die Freude aber auch

Der Daumen von Lukas Autenrieth schnellt in die Höhe. Der Sprecher der Gruppe IG Maibaum zeigt sich nach der Siegesprämierung voll zufrieden. „Wir sind es gewohnt, Sieger zu sein“, sagt Autenrieht. Der Feldstetter Maibaum sei einfach am höchsten, dicksten und am besten geschmückt. Der Aufwand bei der dreiwöchigen Vorbereitung mache aber auch „eine ganze Menge Spaß“. Das Ziel für das kommende Jahr sei klar: „Sieger sein – wie immer“.

Glücklich zeigen sich auch die Mitglieder der Feuerwehr Machtolsheim. Sie stellen seit 30 Jahren den Maibaum im Ort auf – am 1. Mai mit anschließendem Hock. In diesem Jahr passierte etwas Unerwartetes. Der Maibaum wurde gestohlen. Nur einem Tipp sei es zu verdanken, dass die Machtolsheimer Stamm und Krone an einem Waldrand bei Suppingen wiedergefunden hätten. „Man denkt gar nicht daran, dass so etwas passieren könnte“, meint Benedikt Burkhardt und fügt an: „Für den Aufwand, den wir betrieben haben, sind wir mit dem zweiten Platz wirklich sehr glücklich.“ Gleichzeitig zeigt sich der Machtolsheimer kämpferisch: „Nächstes Jahr greifen wir wieder an“.

Westerheimer haben gehofft

Gehofft hatten die Mitglieder des Jahrgangs 1999/2000 in Westerheim. „Wir wollten unbedingt unter den ersten Drei sein“, sagt Sophia Goller. Sie ist zusammen mit Lisann Payer die Gruppensprecherin. 34 Jahrgängler waren bei den Vorbereitungen für das Aufstellen des Maibaums in Westerheim beteiligt. Der Druck war groß. Schließlich gestalte man solch ein Event nur ein Mal im Leben. Dementsprechend sei die Gruppe auch aufgeregt gewesen – vor allem vor dem Aufstellen. In Westerheim wird der Maibaum traditionell händisch mit den Schwalben aufgerichtet. „Aber wir hatten beim Aufbau die Feuerwehr an unserer Seite und der haben wir auch vertraut“, sagt Lisann Payer und dankt den Mitgliedern für die Unterstützung.

Alle Jahre wieder prämiert eine Jury der „Schwäbischen Zeitung“ den schönsten Maibaum auf der Laichinger Alb. Jetzt steht der Gewinner fest. Bei einer Prämierungsfeier in Feldstetten wurden die Preise überreicht.

Die Jugendlichen hatten am 26. April mit den Vorbereitungen begonnen. Bei den Treffen sei dann auch das Motto entstanden. Die Krone ist so nämlich tatsächlich in Form einer Krone gestaltet – Fußbälle sind zudem zu sehen. Jeden Tag und jede Nacht sei der Westerheimer Maibaum bewacht worden, damit auch nichts schief gehe. Etwas Sorge hatten auch die Merklinger. In der Gemeinde zeichnet sich die Feuerwehr für das Dekorieren und Aufstellen des Maibaums verantwortlich. In diesem Jahr gab es einige Neuerungen. Zum einen bestand der Baum aus einem Stück – Stamm und Krone waren also nicht getrennt aufgesetzt – und zum anderen wurde eine Girlande für den Stamm vorbereitet. Bisher habe der Baum sonst so „nackig“ ausgesehen.

Hand in Hand in Merklingen

Jugend- und Einsatzabteilung arbeiteten Hand in Hand, um den Maibaum präsentieren zu können. Auch das sei eine Besonderheit: In der Regel hätten die Jugendlichen der Feuerwehr wenig mit der Einsatzabteilung gemein. Doch beim jährlichen Maibaumaufstellen kommen alle Generationen zusammen und stimmen sich ab.

Laichingen, Machtolsheim, Berghülen, Bühlenhausen, Treffensbuch, Merklingen, Nellingen, zwei Mal Westerheim, Hohenstadt, Böhringen und Feldstetten: Alle Teilnehmer vereint laut SZ-Redaktionsleiter und Jury-Mitglied Johannes Rauneker, dass sie sich große Mühe bei der Gestaltung ihres Baumes gegeben haben. Die Feier mit der Prämierung habe deswegen auch ein wichtiges Ziel: die Leistung und Mühe anzuerkennen und die Gemeinschaft zu stärken. Deswegen freuen sich viele der Teilnehmer schon auf das nächste Jahr. Dann wird wieder gefragt: Wer hat den schönsten Maibaum auf der Schwäbischen Alb?

