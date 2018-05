Schönster Maibaum auf der Laichinger Alb steht fest

Im Dorfgemeinschaftshaus Feldstetten ist es ganz ruhig. Dann bricht ein Jubelschrei aus. Die Feldstetter wissen: Sie haben den diesjährigen Maibaum-Wettbewerb der „Schwäbischen Zeitung“ gewonnen. SZ-Redaktionsleiter Johannes Rauneker machte es am Donnerstagabend spannend. Beim sechsten Maibaumwettbewerb nehmen zwölf Gruppen teil. „Jeder ist ein Sieger“, sagt Rauneker und ruft dementsprechend auch die einzelnen Gruppen mit ihrer jeweiligen Platzierung auf. Gratulation – jeder Teilnehmer bekommt Applaus. Dann steht es fest: Den dritten Platz sichert sich Westerheim. Die Machtolsheimer sind die Zweitplatzierten und Feldstetten darf wieder einmal jubeln.

Auswertung nicht leicht gefallen

Die Auswertung sei nicht leicht gefallen, so Rauneker und erklärt das Prozedere. Die Jury – bestehend aus dem Laichinger Bürgermeister Klaus Kaufmann, der Bücherei-Leiterin Marion König sowie dem Redaktionsleiter – machte sich auf die Bewertungstour. Stamm, Krone, Kränze, Sinnbilder, Gesamtlänge, der Eindruck sowie der Standort des Maibaums im Ortsbild: Auf der Rundreise galt es, Punkte zu verteilen und somit Bewertungskriterium für Bewertungskriterium abzuarbeiten.

Laichingen, Machtolsheim, Berghülen, Bühlenhausen, Treffensbuch, Merklingen, Nellingen, zwei Mal Westerheim, Hohenstadt, Böhringen und Feldstetten: Auf ihrer gut 75 Kilometer langen Rundreise schauten die Jury-Mitglieder ganz genau, welche Besonderheiten es an den einzelnen Standorten zu vermerken gilt. „Wir haben eine ziemlich große Bandbreite. Jedes Jury-Mitglied war sehr engagiert“, meint Rauneker und fügt an: „Toll, dass ihr dabei seid.“

Alle Jahre wieder prämiert eine Jury der „Schwäbischen Zeitung" den schönsten Maibaum auf der Laichinger Alb. Jetzt steht der Gewinner fest. Bei einer Prämierungsfeier in Feldstetten wurden die Preise überreicht.

Der Grundgedanke „Dabei sein, ist alles“ sei in diesem Fall nicht abgegriffen. „Jeder ist ein Gewinner“, so Rauneker. Die Vorbereitungen rund um das Aufstellen des Maibaums im eigenen Ort seien großer Aufwand und zeigen die starke Gemeinschaft. „Es ist ein Zeichen für die lebendige Kultur in den Orten“, lobt der SZ-Redaktionsleiter und zollt den Teilnehmern seine Anerkennung.

Elisabeth Enderle ist die Schirmherrin

So sieht es auch Elisabeth Enderle. Die Feldstetter Ortsvorsteherin ist die Schirmherrin des diesjährigen Maibaum-Wettbewerbs und klatschte für die Gewinner der IG Maibaum kräftig mit. Mit einer solchen Prämierung – unterstützt durch die Bergbrauerei Ehingen – würden die Anstrengungen und die Arbeit um den Erhalt der Tradition des Maibaumaufstellens gewürdigt. „Diese Tradition symbolisiert den Beginn des Frühlings und der warmen Jahreszeit. Sie steht für die Vielfalt des Wachstums und des Gedeihens“, sagt die Ortsvorsteherin. Eine solche Tradition zeige die Wurzeln, die Identität und Verbundenheit mit seiner Heimatgemeinde. Der Monat Mai stehe somit im Zeichen des Gemeinsinns, der Kameradschaft und des Zusammengehörigkeitsgefühls. „Eigenschaften, die wir in unseren Gemeinden zweifellos brauchen und erhalten müssen“, so Enderle.

Elisabeth Enderle habe selbst nie beim Schmücken geholfen, doch als Ortsvorsteherin versuche sie, die IG Maibaum zu unterstützen. „Und es erfüllt mich mit Stolz, wie engagiert sich die Feldstetter Jugendlichen einbringen und was für einen Anspruch sie an den Maibaumschmuck haben“, macht die Schirmherrin deutlich und überträgt dies auch auf die anderen Teilnehmer.

