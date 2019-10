Schöner klang Britpop nie: Prefab Sprout auf Vinyl

Von „Swoon“ vor 35 Jahren bis zu „Crimson/Red“ von 2013: Die Alben des Band- oder Soloprojekts Prefab Sprout um den genialen Singer-Songwriter Paddy McAloon gehören zu den schönsten Werken, die die britische Popmusik hervorgebracht hat.

In einer großen Wiederveröffentlichungs-Offensive werden dieses Jahr zahlreiche Prefab-Sprout-Platten auf Vinyl als Remaster neu herausgebracht. Es ist ein Fest für Fans ambitionierter Pop-Klanggemälde, die Vergleiche mit George Gershwin, Paul McCartney, Burt Bacharach oder Brian Wilson nicht scheuen müssen.

Als erster Vorbote der Reissue-Kampagne von Columbia/Sony kam im Februar „I Trawl The Megahertz“ heraus - zunächst im Mai 2003 als McAloon-Soloalbum veröffentlicht, nun unter dem Namen Prefab Sprout erstmals auf Vinyl erhältlich. Eine großartige, aber auch schwierige Platte, eine in Richtung Ambient und Neoklassik ausufernde, fast ganz ohne McAloons wunderbar weichen Gesang auskommende Pop-Sinfonie.

„...Megahertz“ ist eher untypisch für das Gesamtwerk dieses seit vielen Jahren wegen schwerer gesundheitlicher Probleme sehr zurückgezogen in der Nähe von Newcastle lebenden Musikers. Denn eigentlich ist McAloon ein Großmeister des klassischen, perfekt komponierten Songs, der mit himmlischer Melodie und klugen Lyrics das Leben für drei bis vier Minuten schöner macht.

„Sophisticated Pop“ nannten Kritiker diesen Sound schon bald nach dem Auftauchen von Prefab Sprout in der britischen New-Wave- und Gitarrenpop-Szene der frühen 80er. Schon „Swoon“ (1984) war eine noch etwas ungelenke, gleichwohl überragende Talentprobe von Paddy McAloon, seinem Bruder Martin und Freundin Wendy Smith.

Auch dieses tolle Prefab-Sprout-Debüt ist jetzt auf 180-Gramm-Vinyl erschienen - ebenso das Soulpop-Meisterstück „From Langley Park To Memphis“ von 1988, auf dem Stevie Wonder und Pete Townshend (The Who) mitspielten, das Opus magnum „Jordan The Comeback“ von 1990 (endlich als Doppelalbum) und die Best-Of-Compilation „A Life Of Surprises“ von 1992.

Lieder wie „Cars And Girls“, „Nightingales“, „Looking For Atlantis“, „Wild Horses“ oder „The Sound Of Crying“ - um nur fünf aus einigen Dutzend fantastischen, anrührenden Songs zu nennen - erstrahlen nun auf Vinyl in neuem Analog-Glanz. Download-Codes sind in den Legacy-Editionen selbstverständlich enthalten.

Und eine weitere Vinyl-Lieferung ist bereits unterwegs. Am 25. Oktober sollen vier weitere Prefab-Sprout-Alben als Remaster-Versionen erscheinen: der als eines der besten Werke der 80er geltende Klassiker „Steve McQueen“ (ursprünglich von 1985), sein kleinformatiger Nachfolger „Protest Songs“ (1989), die betörende, einem Musical ähnelnde Songsammliug „Andromeda Heights“ (1997), das Konzeptalbum „Let's Change The World With Music“ (2009).

Damit wären dieses Jahr gleich neun Platten mit dem McAloon-Gütesiegel neu auf den Markt gekommen. Zur Freude vieler alter Fans dieses Britpop-Bandprojekts - und zum Entdecken für noch nicht Eingeweihte.

Ein brandneues Album von Prefab Sprout mit dem Arbeitstitel „Femmes Mythologiques“ war auch für 2019 angekündigt (genauer gesagt: September), damit scheint es aber nichts mehr zu werden. Hoffentlich nächstes Jahr.

Es handele sich um „eine Sammlung schön kurzer Popsongs über Frauen: Eva, Helena von Troja, Cleopatra, die Königin von Saba“, erzählte McAloon vor einigen Monaten der „Irish Times“. Die Platte sei sehr melodisch, mit großen Refrains. „Sie ist ein Home-Recording, also keine fette, polierte Millionen-Pfund-Produktion, aber sie hat viel Herz“, sagte der inzwischen 62 Jahre alte Sänger, Songschreiber und Multi-Instrumentalist.

Weil McAloon ein nobler, bescheidener Künstler ist, darf man also durchaus wieder auf ein Meisterwerk wie zuletzt „Crimson/Red“ hoffen.

