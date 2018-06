Schäuble für deutliche Lohnsteigerungen

Berlin (dpa) - Mitten in den aktuellen Tarifverhandlungen für Millionen Industriebeschäftigte hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble den Gewerkschaften den Rücken gestärkt. Es sei in Ordnung, wenn in Deutschland die Löhne aktuell stärker steigen als in allen anderen EU-Ländern, sagte Schäuble dem „Focus“. Deutschland könne sich höhere Tarifabschlüsse besser leisten als andere Staaten. Aktuell laufen wichtige Tarifrunden in der Metall-, Elektro- und Chemieindustrie.