Schäffler stehen bei Hochzeit für die Eheleute Spalier

Wenn eine ganze Horde Schäffler mit dem Fahrrad in Richtung Wasserburger St.-Georgs-Kirche radelt, dann ist etwas im Busch. In diesem Fall war es die Hochzeit von Susanne und Ralf Späth. Mit dem alten Benz ließ sich das Brautpaar bei traumhaftem Wetter von Nonnenhorn nach Wasserburg chauffieren um in der Kirche auf der Halbinsel zu heiraten. Als die Frischvermählten dann nach der Zeremonie aus der Kirche traten, wurden sie von den Nonnenhorner Schäfflern im roten Rock empfangen, die ihnen Spalier standen. Foto: Heidi Späth