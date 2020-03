SC Tennis wählt neues Vorstandsteam

Friedrichshafen (sz) - Bei der Hauptversammlung des SC Tennis Friedrichshafen Anfang März hat der Verein auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Außerdem ging es um den Finanzhaushalt und verdiente Mitglieder wurden geehrt. Auch Neuwahlen standen auf der Tagesordnung, wie der Verein mitteilt.

„Es wurde mit großer Mehrheit eine neue Vorstandschaft gewählt, die sich die kommenden zwei Jahre engagiert und für den Tennisverein einsetzt“, heißt es in der Pressemitteilung. Peter Fodor wurde in seinem Amt als Abteilungsleiter bestätigt. Alfred Ruther wurde als stellvertretender Abteilungsleiter, Yvonne Eisele als Schriftführerin, Jörg Röstel als Technischer Leiter, Nico Segelbacher als Spielleiter und Ingrid Rittinger als Vergnügungswärtin gewählt. Neu kamen in die Vorstandschaft Lars Rieken als Abteilungskassierer sowie Stefanie Prater, die sich nun als Jugendwart um den Nachwuchs kümmert. Klaus Albert hat die Kasse geprüft.

Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Bernd Klotsche und Wilfried Preyer, für 40 Jahre im Verein Norbert von Berg, Hans-Peter Gaier, Philip Schleicher, Peter Stroph, Horst Teetzen, Klaus Braun, Erwin Fitz und Klaus Rotter.