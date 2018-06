SC Pfullendorf verliert viertes Spiel in Folge

Im ersten Regionalligaspiel im Zweibrücker Westpfalzstadion gewann der SVN Zweibrücken verdient 1:0 gegen Pfullendorf. Nach Anlaufschwierigkeiten steigerten sich die Gastgeber und zeigten ein gutes Spiel.

Erleichtert rissen die Spieler des SVN Zweibrücken nach dem Schlusspfiff die Arme hoch. In den letzten acht Minuten geriet der 1:0-Sieg im ersten Regionalligaspiel im heimischen Westpfalzstadion gegen den SC Pfullendorf noch in Gefahr. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Adam Bouzid (82.) machte Pfullendorf mehr Druck als in den 80. Minuten zuvor. Doch SVN-Torhüter wehrte zwei Schüsse von Timo Werne und Daniel Hörtkorn ab. Bei einem Kopfball von Hörtkorn rettete die Torlatte.

„Jetzt feiern wir den Sieg und am Samstag haben wir in Frankfurt wieder eine schwere Aufgabe", freute sich Hodel über „die drei Punkte gegen den Abstieg". Doch es hätte nicht so spannend werden müssen. Nach einer schwächeren ersten Halbzeit steigerte sich der SVN nach der Pause. „Da hätten wir mindestens drei Tore schießen müssen", sagte Mittelfeldspieler Christian Telch.

Mit einem beherzten Antritt in den Strafraum bereitete Telch das Tor des Tages vor. Er passte auf Tufan Tosunoglu, der nach einer Pirouette auf Adam Bouzid zurücklegte, der mit einem überlegten Schuss aus 18 Meter Flachschuss ins Eck dem guten Pfullendorfer Torhüter Julian Grundler keine Chance ließ. Schon zuvor hatten Abdessamad Fachat (46.) und Tosunoglu (53.) nach guten Angriffen über außen Chancen ausgelassen.

Nach der Führung spielte der SVN weiter nach vorne. Irvin Parra und Tosunoglu (70.) und Patrick Lienhard (74.) hätten das Spiel entscheiden früher können. „Da hat uns unser Torhüter im Spiel gehalten", sagte Pfullendorfs Trainer Adnan Sijaric. Die Gäste agierten „mit dem letzten Aufgebot" (Sijaric) aus einer kompakten Abwehr. „Mit der Taktik kamen wir in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zurecht", bemängelte der Co-Trainer des SVN, Daniel Paulus. Auch wenn der SVN vor der Pause durch einen abgefälschten Schuss von Telch (18.) und einen Kopfball von Cedric Mimbala (34.) schon zwei Chancen hatte. Aber auch ein Schuss von Lucas Ozorio (22.) ging ganz knapp am SVN-Gehäuse vorbei. „In der Halbzeitpause haben wir das angesprochen und dann lief es besser." Beim Spielaufbau wurden die Pfullendorfer besser angelaufen und mit schnellem Passspiel wurde die Gästedefensive einige Male ausgespielt. Paulus: „In Unterzahl haben wir das Spiel über die Zeit gebracht."