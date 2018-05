SC B.A.T. feiert im Abstiegskampf 3:2-Heimsieg

In der Fußball-Kreisliga A 2 Bodensee hat der SC B.A.T. mit einem 3:2-Sieg gegen den FC Schwanorf/Worndorf/Neuhausen wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Die SG Emmingen-Liptingen verlor zu Hause 1:4.

SC Buchheim/Altheim/Thalheim – FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen 3:2 (2:1). – Schiedsrichter: Detlef Margraf (Gottmadingen). - Zuschauer: 130. - Tore: 1:0 (7. Minute) Dirk Spöri, 2:0 (21./Foulelfmeter) Dirk Spöri, 2:1 (38.) Domenik Kohli, 2:2 (81.) Manuel Stepputt, 3:2 (83.) Eigentor. - Besondere Vorkommnisse: Rote Karte: Dominic Bösch, FC SWN (62.). - Gelbe Karten: 3/3. In diesem spannenden Derby war alles drin, packende Zweikämpfe, Torraumszenen, Kampf- und Laufbereitschaft und fünf Tore. Erste Chance nach drei Minuten für den FC, doch der Ball ging knapp über das SC-Gehäuse. Nach sieben Minuten führten die Hausherren. Eine zu kurze Kopfballrückgabe erahnte Spielertrainer Dirk Spöri und ließ frei vor dem FC-Tor Christian Schmid beim 1:0 keine Chance. Ein Foulspiel (20.) im FC-Strafraum und Dirk Spöri baute die Führung per Strafstoß auf 2:0 aus. Nun war der FC gefordert. Marcel Glocker legte von der linken Seite in den Strafraum und Domenik Kohli schob aus zum Anschlusstreffer ein. Auch der zweite Spielabschnitt ließ an Brisanz nichts vermissen. Der SC ließ nach und die Gäste kamen durch Manuel Stepputt zum2:2 (81.). Nur zwei Minuten später ein Missgeschick im FC-Strafraum. Domenik Kohli will eine SC-Flanke mit der Brust auf Torwart Schmid zurückgeben, doch der Ball landet im eigenen Tor – 3:2 für die Gastgeber.

SG Emmingen-Liptingen – FSG Zizenhausen/Hindelwangen/Hoppetenzell 1:4 (1:1). - Schiedsrichter: Ismet Kulak (Salem). - Zuschauer: 100. - Tore: 1:0 (40. Minute) Daniel Gonzalez, 1:1 (45.) Dominik Schneble, 1:2, 1:3 (55./79.) Simon Lipiec, 1:4 (82.) Lars Gamper. Vor der Pause dominierten die Gastgeber das Spiel, nach dem Wechsel wurden die Gäste stärker. Nach 40 Minuten fasste sich Daniel Gonzales ein Herz und zimmerte mit einem fulminanten Schuss aus 35 Meter den Ball zur heimischen Führung in die Maschen. Fast mit dem Pausenpfiff gelang den Gästen der Ausgleich. Dieser zeigte im zweiten Durchgang bei den Hausherren Wirkung. Die FSG Zi/Hi/Ho war nach Wiederbeginn die bessere Mannschaft. Lipiec traf zum 1:2 und ließ für die nunmehr spielbestimmende Elf von Spielertrainer Daniel Matt das 1:3 folgen. Mit dem 1:4 durch Routinier Lars Gamper war die Begegnung endgültig entschieden.