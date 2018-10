SC B.A.T feiert ersten Dreier und Derbysieg

Der SC Buchheim/Altheim/Thalheim hat sein erstes Spiel in dieser Saison gewonnen. Im Lokalderby der Kreisliga A2 Bodensee setzte sich der SC B.A.T. beim FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen 2:1 (1:0) durch. Das Siegtor gelang dem kurz zuvor eingewechselten Spielertrainer Dirk Söpri (90.+2).

Auf schneebedecktem Rasen hatten sich die beiden Nachbarn einen heißen Kampf geliefert. Schiedsrichter Wolfgang Tietze (Böhringen) zog insgesamt zwölf Mal die Gelbe Karte und stellte Marcel Sauter (27.) sowie Patrick Hess (87., beide FC SWN) mit der Ampelkarte vom Feld. „Der Schiedsrichter war nicht der Schlechteste, aber er war zu pingelig gegenüber uns“, meinte FC-Trainer Francesco Pastore, der dem Unparteiischen ein ungleiches Maß bei der Bewertung attestierte.

Dass die Gastgeber aber am Ende als Verlierer vom Platz gingen, hatten sie sich selbst zuzuschreiben. In der ersten Hälfte hatte Schwandorf/Worndorf/Neuhausen der Einsatzbereitschaft der Gäste wenig entgegenzusetzen. „Wir haben die erste Halbzeit verpennt, haben nicht gekämpft“, ärgerte sich Pastore. Chancen hatten zunächst beide Mannschaften nicht. Nach rund 20 Minuten näherten sich die Gäste aber dem FC-Gehäuse an. Nach einem Konter über Simon Steigerwald und Marius Frey wurde Kapitän Simon Glöckler (23.) gerade noch abgeblockt. Sein Schuss ging knapp neben dem rechten Pfosten ins Aus.

Einen weiteren Gästeangriff konnte Sauter (27.) nur mit einem Foul stoppen. Weil der Abwehrspieler zuvor schon wegen Meckerns Gelb gesehen hatte, musste er vom Platz. Dem ersten Teil der Bestrafung folgte der zweite Abschnitt umgehend. Der folgende Freistoß von Yannick Frey von der linken Strafraumkante flog an der Mauer vorbei ins Torwart-Eck zum 0:1 (28.). Die Reaktion der Gastgeber: Fehlanzeige. Stattdessen verhinderte der FC-Schlussmann mit einer Glanzparade nach einen Volleyschuss von Marius Frey (34.) das 0:2. „Wir hätten uns früher belohnen und mit 2:0, 3:0 zur Pause führen müssen“, meinte Spöri.

FC SWN nach der Pause deutlich verbessert

Denn die Gastgeber kamen wie verwandelt aus der Pause. In der 49. Minute sorgte FC-Torjäger Matthias Weinmann für den Ausgleich. Nach einem Pass in die Spitze ließ er seinen Gegenspieler aussteigen und schloss rechts halbhoch ab. Danach blieben die Hausherren am Drücker, schafften es aber nicht, sich klare Chancen zu erspielen. Dennoch hatte Spöri immer mehr das „Gefühl, dass das Spiel kippt.“ Nach einem Freistoß von Razvan Radu konnte Marcel Kästle (76.) seinen Kopfball nicht richtig platzieren. Nur zwei Minuten später bekam der SC B.A.T. den Ball zunächst nicht geklärt. Aus dem Getümmel hatten Weinmann und Hess die Führung auf dem Fuß, scheiterten aber an der vielbeinigen Gäste-Abwehr. Einen Freistoß von Robin Wunderlich (84.) kratzte SC-Torhüter Patrick Kästle noch aus dem Eck.

In der 87. Minute musste auch noch FC-Kapitän Hess nach einem wiederholten Foulspiel den Rasen verlassen. Spöri reagierte sofort und wechselte sich für die Schlussphase ein. In der Nachspielzeit war der SC-Trainer dann zur Stelle. Nach einer verunglückten Rettungstat der FC-Abwehr wehrte Schmid den Ball im Rückwärtsfallen noch ab, Spöri war aber zur Stelle und traf aus der Drehung zum 2:1-Siegtreffer. Den Erfolg feierte das Team ausgelassen mit den mitgereisten Fans: „Derbysiege sind schön.“

Auf der Gegenseite war FC SWN-Trainer Pastore nach der späten Niederlage zerknirscht: „Einen Punkt hätten wir verdient gehabt.“