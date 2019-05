In einem unterhaltsamen Spiel hat der Fußball-Bezirksligist SC 04 Tuttlingen beim Aufsteiger SG Deißlingen/Lauffen verdient mit 3:1 gewonnen und damit seine Chancen auf den Aufstieg in die Landesliga gewahrt.

Vor gut 200 Zuschauern hatten die Gäste nach 100 Sekunden Glück, als Robin Schumpp nach einem tollen Zuspiel von Arber Krasniqi auf SC-Torhüter Burdun zusteuerte und von Emin Tule vor dem Strafraum regelwidrig gebremst wurde. Schiri Felix Rauch von der Grüßße Tübingen) ließ Gnade vor Recht walten, zeigte dem SC-Kapitän nur die gelbe Karte

Danach entwickelte sich eine intensiv geführte Partie, bei der sich die Gäste ein Chancenplus erspielten. Nachdem Patrick Renner (6.) eine Kopfballchance ungenutzt gelassen hatte, verpasste auch Joshua Woelke in guter Position die Führung. Obwohl die SG gut dagegen hielt, konnten sie eine Doppelchance von Aaron Schwarz und Marcel John (27.) nicht verhindern. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung brachte sich Maximilian Bögelspacher (31.) in gute Schussposition, doch Andrei Burdun im SC-Tor lenkte den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte. Kurz vor der Pause hatten die Gäste erneut eine hochkarätige Möglichkeit. Doch Schwarz sowie Robin Petrowski waren beim Abschluss zu zaghaft. „Die Leistung ist bisher gut, doch bei der Chancenverwertung sind wir zu nachlässig“, sagte SC-Abteilungsleiter Ralph Tolk beim Gang in die Kabine.

Im zweiten Durchgang legten die Gäste weiter zu, erzielten durch Robin Petrowski, der aus 25 Metern Torhüter Dodig überraschte, den Führungstreffer (53. Minute). Der Sport-Club drängte nun weiter, erzielte durch den eingewechselten Valerij Bogdanov in der 65. Minute, nachdem die SG eine unübersichtliche Situation nicht bereinigen konnte, das 2:0. Doch die Gastgeber versteckten sich nicht und erzielten nach einem Eckball von Robin Schumpp durch Marvin Mauch in der 70. Minute den Anschlusstreffer. Die Gäste gaben auch nach diesem Gegentreffer weiter den Ton an, erhöhten durch Patrick Renner in der 75. Minute auf 3:1. Zuvor hatte Dodig einen Freistoß von Florin Tirca zur Ecke abgewehrt. Auch nach diesem Treffer ließ der Sport-Club nicht nach, verpasste durch Marcel John (78.) und Joshua Woelke (85.) zwei weitere gute Möglichkeiten, wobei sich SG-Torhüter Dodig zweimal auszeichnen konnte.