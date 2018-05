SAV wandert zu Jubiläumsfeier

Die Ortsgruppe Aulendorf des Schwäbischen Albvereins lädt die Mitglieder des Allgäu-Gaus ein, an einer Wanderung anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Schwäbischen Albvereins der Ortsgruppe Bad Schussenried, teilzunehmen. Sie findet am Sonntag, 27. Mai, statt, startet um 10 Uhr am Aulendorfer Bahnhof und führt zur Jubiläumsveranstaltung. Wanderführer Gehard Uhrig berechnet rund drei Stunden für die zehn Kilometer lange Wanderung. Von Aulendorf geht es über Hohkreuz nach Otterswang und weiter zum Zellersee und der Brauerei Ott, wo das Jubiläum gefeiert wird. Ende der Veranstaltung ist circa um 17 Uhr. Es besteht die Möglichkeit ab dem rund 1,6 Kilometer entfernten Bahnhof Bad Schussenried mit dem Zug IRE 4225 zurückzufahren – ab 17.50 Uhr, Ankunft Aulendorf 17.54, und weiter für die mit der Bahn angereisten Teilnehmer in Aulendorf ab 18.02 Uhr in Richtung Kisslegg und Wangen.