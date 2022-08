SAV Aulendorf auf Wandertour bei Bad Waldsee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aulendorf/Bad Waldsee - Am Sonntagmorgen des 21. Augusts um 8.45 Uhr bei traumhaftem Wanderwetter trafen sich die Wanderfreundinnen und Wanderfreunde des Schwäbischen Albvereins der Ortsgruppe Aulendorf am Bahnhof in Aulendorf.

Mit dem Zug ging es umweltfreundlich um 9.07 Uhr zum Bahnhof nach Bad Waldsee. Von dort folgte man ein Stück entlang dem Rundweg des Stadtsees, in dem sich die schönen Silhouetten der Stadt spiegelten. Dann bog man beim Krankenhaus durch die Unterführung in Richtung „Eschle“ ab und weiter dem Schwäbischen Albvereinsweg in Richtung Fürstlicher Golfplatz entlang, der nach 2,3 Kilometern erreicht wurde. Dort erhielt jeder Teilnehmer am Startpunkt, der Fürstin Sophie Kapelle, eine Karte mit den dort sieben verschiedenen ausgeschriebenen und beginnenden Wanderwegen mit unterschiedlicher Länge und den voraussichtlichen Gehzeiten. Wir nahmen uns den Rundweg mit der Nummer 3 vor, der mit circa 1:35 Stunden ausgeschrieben war und sich „Bauernjörgs Höhenwanderung nannte“. Mit gutem Schuhwerk und zum Teil mit Wanderstöcken ausgestattet ging es auf die anspruchsvolle Strecke. An Teilen des noch taubedeckten Golf Course folgten wir dem Weg über den Petersberg, von wo die Teilnehmer einen wunderschönen Blick auf die Golfanlage mit ihren verschiedenen kleinen Seen und Biotopen und sogar dem in der Ferne liegenden Aulendorf erhaschen konnten. Nach der angegebenen Zeit erreichten alle Teilnehmer wohlbehalten wieder den Ausgangspunkt des Rundwanderwegs. Nach einer kurzen Verschnaufpause traten wir wiederum die 2,3 Kilometer Fußweg zum Waldseer Bahnhof an. Mit einer gesamten Gehzeit von circa 3 Stunden und 10,3 Kilometern Gesamtwanderstrecke ging es mit dem Zug zurück nach Aulendorf, wo viele der Teilnehmer noch zu einer Stärkung auf dem Aulendorfer „Schlossfest“ die örtlichen Vereine unterstützten.