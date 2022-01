Sauter-Gruppe spendet 1000 Euro an Mariaberg

Die Firma Sauter-Cumulus mit Hauptsitz in Freiburg hat 1000 Euro an das soziale Dienstleistungsunternehmen Mariaberg gespendet.

„Spenden wie von Sauter-Cumulus sind eine wichtige und wertvolle Hilfe für unsere Arbeit“, wird dessen Vorstand Rüdiger Böhm in einer entsprechenden Pressemitteilung zitiert. „Wir können diese dort einsetzen, wo es im Moment am nötigsten ist, zum Beispiel zur Sanierung des Olga-Wera Baus. Hier sollen zukünftig wieder Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen lernen und notwendige Förderung erhalten.“

Die weltweit tätige Sauter-Gruppe mit Hauptsitz, Entwicklungsstandort sowie Logistik und Marketing in Basel und dem Produktionsstandort in Freiburg im Breisgau bietet seit mehr als 100 Jahren Produkte und Lösungen für Gebäudemanagement und Raumautomation an.

Mariaberg ist ein diakonischer Träger für soziale Dienste mit Angeboten für Menschen mit Behinderung und sozialer Benachteiligung vom Kindes- bis zum Seniorenalter. Die Einrichtung wurde 1847 vom Uracher Amtsarzt Dr. Carl-Heinrich Rösch gegründet. Mit rund 1700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kümmern sich die Einrichtung um etwa 3000 Menschen in der Region.