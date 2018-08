Sauldorf-Boll feiert am Wochenende Flugplatzfest

Der Ultraleicht-Fliegerclub Sauldorf-Boll lädt am kommenden Wochenende zum Flugplatzfest auf den Rudi-Rebholz-Flugplatz ein. Bei schönem Flugwetter werden besonders am Samstag zahlreiche Gäste aus ganz Deutschland erwartet, die allesamt mit Ultraleicht-Flugzeugen anreisen, heißt es in der Ankündigung des Fliegerclubs. Auf dem Boller Ultraleicht-Flugplatz präsentieren dann die geparkten Flugsportgeräte die große Vielfalt der Ultraleichtfliegerei vom luftigen Gleitschirm bis hin zum flotten Zweisitzer-Flugzeug, das mit über 200 Stundenkilometern in der Luft unterwegs sein kann.

Die vorort unterhaltene Flugschule nimmt laufend neue Flugschüler auf und an den Festtagen können deshalb Fluginteressierte alle wichtigen Informationen rund um die Sportpiloten-Lizenz des Ultraleicht-Fliegens erhalten. Bei einem verbilligten Rundflug zum Bodensee oder über Oberschwaben bietet sich außerdem sofort die Möglichkeit, die Freiheit des Fliegens zu erleben und auch den Steuerknüppel einmal selbst in die Hand zu nehmen, um das Flugzeug zu lenken, heißt es in der Mitteilung weiter. Beim Tower werden an den Festtagen alle Gäste mit Speisen und Getränken versorgt, sodass sich die Gäste am Stammtisch unter dem großen Sonnenschirm zu einem gemütlichen Hock und Gesprächen zusammenfinden können.