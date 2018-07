Sauerei: Schweinepreis ist im Sinkflug

Die Preise für Schweinefleisch sind derzeit absolut im Keller. Das ist für die Schweinewirte der Region umso schlimmer, wenn man bedenkt, dass der Schweinepreis nach einem eher kurzen Zwischenhoch Anfang des Jahres sowieso schon wieder gesunken ist. Nun kommt die Angst der Verbraucher vor Dioxin dazu.

Für Anton Weber, den Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes Ostalbkreis, ist die Konsequenz klar: Die Bauern legen derzeit drauf (bei der Ferkelzucht) oder fahren den Betrieb zurück (Schweinemast). „Besonders bitter ist das für die Ferkelzüchter“, erklärt Weber. Denn die können ihre Produktion nicht einfach zurückfahren. Einerseits, weil die Sauen trächtig sind und die Ferkel aufgezogen werden müssen, und andererseits auch, weil der Anlauf bei einem Anziehen der Preise sonst zu lange dauern würde.

Derzeit kostet die Aufzucht eines Ferkels, bis es an den Mäster weiterverkauft wird, rund 45 Euro. Tatsächlich bekommen die Züchter aber nur 30 Euro. Pro Ferkel legen sie also 15 Euro drauf. „Das ist kein Preis, sondern eine größere Katastrophe“, sagt Weber denn auch, denkt er an die Betriebe auf der Ostalb.

200 Landwirte züchten Ferkel und 300 mästen, schätzt Weber. Vor allem sei es furchtbar, dass momentan Existenzen kaputtzugehen drohen, meint Weber.

Keine Erholung

„Natürlich kann man mal eine Tiefpreisphase überstehen. Aber im Moment wechseln gute und schlechte Preise im Vierteljahresrhythmus, und die Hochpreisphasen sind zu kurz, um sich zu erholen“, erklärt der Verbandschef.

Allerdings sei die Regierung aber so weit, dass sie Liquiditätshilfen für die Schweinebauern anbiete. „Das ist ein gutes Signal, und hoffentlich hilft es den Kollegen, langfristig zu überleben“, meint Weber. Außerdem sieht Weber, „dass der Verbraucher inzwischen aufgeklärter ist und sich mehr Gedanken macht“. Ein Effekt, der hoffentlich anhalte.