Sattelzug fährt beim Rangieren Auto an

) - Mit einem Sachschaden von rund 4000 Euro hat der Rangiervorgang eines 49-jährigen Sattelzugfahrers am Mittwoch gegen 7.15 Uhr an der Zufahrt zum Parkplatz Gehrenberg geendet. Beim Zurücksetzen seines Fahrzeuges in der Zufahrt übersah der Lastwagenfahrer den Hyundai einer 20-jährigen Autofahrerin und prallte mit dem Heck seines Sattelaufliegers gegen deren Wagen. Während die Stoßstange des Aufliegers unbeschädigt blieb, nimmt sich der Schaden am Auto deutlich größer aus.