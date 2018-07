Nur eine Partie hat Eishockey-Zweitligist Schwenninger Wild Wings am Wochenende zu bestreiten gehabt. Dies war das Spitzenspiel bei den Towerstars Ravensburg, und da rutschen die Wildschwäne mit 1:4 aus. Nach 36 von 48 Spielen beträgt der Vorsprung der Schwenninger auf Ravensburg nach dem vergangenen Sonntag nur neun statt 15 Punkten.

„Der Punkteabstand auf Ravensburg interessiert mich nicht wirklich. Wir müssen auf uns selber schauen, und da müssen wir feststellen, dass wir drei Mal nacheinander auswärts verloren haben“, erklärte SERC-Trainer Axel Kammerer. „Gegen eine Mannschaft wie Ravensburg brauchst du eine Topleistung, sonst gewinnst du nicht. Die gab es bei uns nicht. Wir hatten zwar gute Chancen, unsere Schussqualität ist aber momentan zu schlecht. Da braucht es auch mehr Biss vor dem gegnerischen Tor.“ Der Schwenninger Übungsleiter weiter: „Es war natürlich ein blöder Start für uns, Marcus Götz lässt sich im Tiefschlaf die Scheibe abluchsen“, beschrieb Kammerer das 0:1 nach nur 22 Sekunden durch Brian Maloney.

„Die schnelle Führung hat uns gut getan. Es war wichtig, dass wir über 60 Minuten konstant unsere Leistung gebracht haben, alle unsere Spieler waren bereit“, befand dagegen Peter Draisaitl. Der Towerstars-Trainer verteilte ein Sonderlob an Torwart Mathias Lange, der einen Probevertrag über vier Spiele bei den Oberschwaben hat. Der 25-Jährige hielt gut und empfahl sich für einen weiteren Kontrakt über den 31.Januar hinaus.

Das 3:0 durch Max Schmidle kassierten die Schwäne in der 36. Minute in eigener Überzahl. Es ist festzuhalten, dass das Powerplay der Towerstars deutlich besser ist als jenes der Wild Wings. Mit einer Erfolgsquote von 23,81 Prozent hat Ravensburg das beste, der SERC mit 16,04 Prozent hingegen das drittschlechteste Überzahlspiel der Liga. Die Hoffnung von Kammerer, dass das Powerplay eines Tages wieder funktionieren wird, „weil wir die Spieler dafür haben“, hat sich noch nicht erfüllt.

Saison wird kein Selbstläufer

„Ravensburg ist eine Topmannschaft. Die schieben uns nur immer die Favoritenrolle zu, die sind aber personell sehr gut aufgestellt“, stellt Kammerer heraus, dass die Unterschiede zwischen dem Tabellenersten und -zweiten nicht wirklich groß sind und dass der weitere Saisonverlauf inklusive Playoff kein Selbstläufer für Schwenningen wird. Bereits die erste Begegnung in Ravensburg hatten die Wild Wings am 15. Oktober mit 1:4 verloren. „Darüber brauchen wir nicht reden, auch das Auswärtsspiel am Freitag in Heilbronn wird unheimlich schwer“, so der SERC-Trainer.

Am kommenden Wochenende werden die Wild Wings auch wieder mit vier anstatt wie in Ravensburg nur mit drei Sturmreihen auflaufen. Angreifer Dominik Quinlan wird wieder an Bord sein. Max Hofbauer und wohl auch Jonas Lanier fallen hingegen am kommenden Wochenende noch aus, an dem Schwenningen am Sonntag die Eispiraten Crimmitschau empfangen. Andreas Gawlik und Patrick Geiger, die in Ravensburg auf der Bank schmoren mussten, werden aber wieder zum Einsatz kommen. „Gut möglich, dass Gawlik dann im Sturm spielt“, so Kammerer.

In Sachen Neuverpflichtungen sagte Kammerer: „Wir haben noch niemanden, es ist auch nicht zwingend, dass diese Woche jemand kommt. Falls wir noch einen Spieler verpflichten, reicht es ja, wenn er zum Ende der Wechselfrist am kommenden Montag unterschreibt.“