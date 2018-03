Satiriker empfiehlt: Runter vom Designersofa!

Der heftige Schneefall und die verschneiten Straßen haben das Publikum nicht abgehalten, in den Adler zu kommen, um den satirischen Jahresrückblick von Mike Jörg zu erleben. Veranstalter war der Förderverein Gemeindesaal Heudorf, in dem sich Bürger für die Sanierung ihres Saals engagieren. Johann Amann begrüßte die vielen Leute und kündigte an, dass ein Teil des Erlöses dem Umbau des Saals zugutekomme. Er dankte den Gastwirten, dass sie Gast- und Nebenraum für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt haben.

Mike Jörg trat ein und zeigte sich begeistert, dass er das Publikum auf zwei Seiten „bespaßen“ durfte, und kündigte an: Die Seite, die mehr Stimmung mache, werde besser bedient. Alles, was er nun erzählen werde, sei tatsächlich passiert. „Und wenn es Sie traurig macht, dann trösten Sie sich mit dem Gedanken, dass es vorbei ist“, empfahl Mike Jörg. Er mache kein Kabarett, sondern Satire, und das käme von den Griechen, weil die Satyrn die Kumpels des Gottes Dionysios waren, der für Wein, Freude und Wahnsinn zuständig war. Das Programm unter dem Titel „Wa(h)r was?“ suggerierte, dass es eine subjektive Sicht auf 2017 ist.

Wenn Mike Jörg über Politik spricht, dann läuft er in Hochform auf. Der Satiriker springt von einem Ereignis zum anderen, nicht chronologisch. Er mischt bereits Erzähltes mit anderen Geschichten, es entsteht ein Nachdenken, Kommentieren, Zusammenfassen und bitteres Lachen über das vergangene Jahr.

Große Befürchtungen zu Beginn des Jahres

War 2017 ein schlimmes Jahr? Es habe mit großen Befürchtungen begonnen, weil Präsident Erdogan Deutschland gedroht habe, weil der international anerkannte Psychopath Trump zum Präsidenten gewählt wurde, weil der Brexit tobte und weil in Nordkorea sich der Machthaber mit den USA einen Machtkampf lieferte. „Jetzt hat sich alles beruhigt. Nur in der Antarktis ist ein riesiger Eisberg abgebrochen und schwimmt nun in Richtung wärmeren Regionen, um sie abzukühlen“, sagte der Satiriker bitter.

Das Land sei 2017 im Wolffieber gewesen. Bürger haben Jäger und Polizei auf Trab gehalten, wenn sie eine verdächtige Spur entdeckten. Von einem Wolf, der fast abgesoffen sei, berichtete Jörg auch und deutete damit auf die Landtagswahlen.

Mehrfach kritisierte er die gebildeten Bürger, die auf ihren Designersofas Aperol und Biochips genießen, mit schweren SUVs über die Straßen brettern und die Zusammenhänge zwischen ihrem Wohlstand, der Armut und Zerstörung in der Welt verdrängen. Auch dass die armen Bürger in Deutschland trotz steigendem Wohlstand ärmer geworden sind, ist ein Skandal, samt Kanzlerin Merkel, die mit dem Wahlspruch „Für ein Land, in dem wir gut und gerne leben“ warb. Wie viele Bürger leben gut und gerne in Deutschland, erlaubte sich Mike Jörg zu fragen. Die soziale Schere habe sich so weit geöffnet wie damals nach dem Krieg. „Dem Ludwig Erhard würde die Zigarre aus dem Mund fallen“, sagte Jörg trocken.

Den Rüstungsexport nahm er ebenfalls aufs Korn: 2017 habe Deutschland das Zehnfache an Kleinwaffenmunition exportiert. Wahrscheinlich wurden weltweit die vielen Biathlonmannschaften beliefert, mutmaßte er, doch ob Mexiko tatsächlich so viele Biathleten habe, bezweifelte er doch.

Die Insel Jamaika tue ihm leid: Sie stehe mit ihrem Weltrekordläufer Usain Bolt eigentlich für Schnelligkeit. Doch in Deutschland haben sich die Jamaikaverhandlungen hingezogen, bis Christian Lindner staatsmännisch und spontan befand: „Lieber nicht regieren als falsch regieren.“ Seine Agentur habe ihm vier Tage zuvor diesen Satz zugesteckt. Es sei schwer zu glauben, dass Lindner vier Tage gebraucht habe, um ihn auswendig zu lernen.

Gemäß dem Schlagwort „Marsch durch die Institutionen“ von Rudi Dutschke des Jahres 1967, um die Politik und die Institutionen langfristig und nachhaltig zu verändern, forderte Mike Jörg die gebildeten Bürger auf, endlich vom Designersofa runterzusteigen und sich aktiv für eine neue Gerechtigkeit, Ökologie und Politik zu engagieren. Das Publikum forderte eine Zugabe, doch die gab es nicht: „Lest einfach täglich die Zeitung, dann habt ihr die Zugabe. Das besprechen wir dann 2018“, rief Mike Jörg seinem Publikum lachend zu.