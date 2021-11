Sasha präsentiert neue Show in der Bigbox

It’s Showtime! Mit „Sasha – Die Show!“ präsentiert Sasha am 19. Oktober 2022 in der Bigbox in Kempten sein neuartiges Bühnenprogramm über sein Leben. Denn das Multtalent feiert 2022 bereits seinen 50. Geburtstag. In enger Zusammenarbeit mit Thomas Hermanns (Regie) wurde laut Pressemitteilung des Konzertveranstalters „eine Produktion erschaffen, die es in dieser Form in Deutschland noch nicht gegeben hat: Eine zweistündige atemberaubende und humorvolle One-Man-Show, welche die aufregendsten Meilensteine des Entertainers nachzeichnet und von einem erfrischenden Revue-Programm mit Tänzern, Musikern und Sängern komplettiert wird.

Der gebürtige Westfale wurde in den 1990er-Jahren unter anderem mit Hits wie „If You Believe“ und „I Feel Lonely“ bekannt. 2003 landete Sasha einen echten Coup: Die Erschaffung der Kunstfigur Dick Brave mit dem wiedererkennbaren Look und der unverwechselbaren deutsch-kanadischen Aussprache. Als Band „Dick Brave & The Backbeats“ zogen sie die Fans mit ihrer Musik in den Rock’n’Roll-Wirbel. Auf diesen Erfolg folgten zahlreiche Stadien-Konzerte sowie weitere Auszeichnungen. Durch die Teilnahme als Juror von Shows wie „The Voice Kids“, alseiner der ersten Gäste von „Sing meinen Song“ und Gewinner von „The „Masked Singer“, ist Sasha in den vergangenen Jahren zum echten Publikumsliebling avanciert.

Die Musik wird auch zentraler Mittelpunkt und roter Faden seines neuesten Show sein: Unter dem Titel „Sasha - Die Show!“ bringt der von so großen Vorbildern wie Frank Sinatra oder auch Dean Martin inspirierte Sänger sein Live-Programm auf die Bretter.