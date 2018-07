Sarembe-Stegmaier kehrt mit Silber heim

Bei den 12. Europameisterschaften der Leichtathletik-Senioren in den Straßenwettbewerben in Thionville in Frankreich sind von der LSG Aalen Christine Sarembe-Stegmaier und Adolf Nowakowksi erfolgreich gewesen. Ihre Bilanz: ein zweiter, ein vierter und ein sechster Platz.

Am ersten Tag stand für Christine Sarembe-Stegmaier das Zehn-Kilometer-Gehen auf dem Programm. Auf einer fast ebenen Pendelstrecke von zwei Kilometern machten sich die Frauen bei hohen Temperaturen auf die Strecke. Die Aalener hatte das Pech, dass sie aufgrund ihre Geburtsdatums in der Altersklasse W 40 und nicht, wie in Deutschland, in der W 45 starten musste. Vom Start weg machten die „Jungen“ das Tempo, aber Christine Sarembe-Stegmaier hielt sich in der Verfolgergruppe. Als die Glocke zur letzten Runde läutete, hatte sie leichte muskuläre Probleme. Als Gesamtelfte und Vierte der W 40 lief sie nach 56:56 Minuten ins Ziel. Zunächst war sie etwas enttäuscht, aber als klar war, dass das deutsche W-40-Trio in der Mannschaftwertung zu Silber gelaufen war, hellte sich ihre Miene auf.

Am Schlusstag machte sich Adolf Nowakowski mit weiteren 500 Läufern auf die flache Halbmarathonstrecke entlang der Mosel. Der Aalener hatte sich in Vorbereitungsläufen fit gemacht, um gegen die 20 Konkurrenten in der Altersklasse M 75 gewappnet zu sein. Vom Start weg ging Nowakowski motiviert ins Rennen, das Tempo an der Spitze der M 75 machten zwei französische Läufer und ein Spanier. In der zehnköpfigen Verfolgergruppe hielt sich Nowakowsk. Schließlich lief er als Sechster der Alterklasse und bester Deutscher nach 2,01:18 Stunden ins Ziel, gut fünf Minuten schneller als noch vor vier Wochen bei den deutschen Meisterschaften in Darmstadt.