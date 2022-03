Sankt Loreto bietet Theaterpädagogik

Ellwangen (ij) - Das Sankt Loreto in Ellwangen hat für alle angehenden Erzieher und Erzieherinnen eine theaterpädagogische Woche veranstaltet.

Während eines Workshops zum Thema Stimme und Märchen haben die Schüler und Schülerinnen des Berufskollegs den korrekten Umgang mit der Stimme gelernt. Zum Beispiel haben sie durch das Verwenden der Bauchstütze das laute und kraftvolle Sprechen trainiert. Diese Fähigkeit ist essenziell für den Berufsalltag als Erzieherin.

Während eines weiteren Workshops haben sie verschiedene Erzählmethoden mit dem Kamishibai kennengelernt, einem traditionellen asiatischen Tischtheater. Diese verschiedenen Möglichkeiten möchten die Schülerinnen in ihren weiteren Praktika in Kindertageseinrichtungen umsetzen.

Als Höhepunkt der theaterpädagogischen Woche nannten die Schülerinnen das Gestalten von Fingerpuppen aus Filz und Stoffen. Beim Proben mit den Puppen haben sie sich sowohl mit traditionellen Puppentheaterstücken auseinandergesetzt, als auch eigene Stücke geschrieben.

Der Unterkurs hat zum Einstieg der Woche einen Einblick in das Handpuppenspiel erhalten. Dazu gehörte das Führen der Handpuppe und wie man mit der Puppe in Interaktion mit den Zuschauern tritt. Es wurden Tonköpfe für Handpuppen mit Farben bemalt und die Puppenkleider dafür angefertigt. Gemeinsam haben die Schülerinnen im Klassenverband das Stück „Der Rabe Socke hat Geburtstag“ geschrieben und mit Hilfe des selbst gestalteten Bühnenbildes intendiert. Anfänglich durch Überwindung, aber letztlich durch viel Übung haben sie große Sicherheit im Handpuppenspiel gewonnen und ihr Stück am Freitag vor der Schulgemeinschaft uraufgeführt. In die Praxis möchten die Schülerinnen ihre erworbenen Fähigkeiten im Handpuppenspiel mitnehmen.

Der Oberkurs hat sich durch einen Mitschnitt eines Workshops für Klappmaulpuppen in Einzel- und Partnerarbeit das Führen der Puppe angeeignet. Auch schauspielerische Fähigkeiten wie das Verstellen der Stimme und das Ausspielen von Konflikten wurden geübt. Begeistert von den Eindrücken, die die Schülerinnen während des Workshops sammeln konnten, begannen sie am nächsten Tag ihre eigenen Klappmaulpuppen anzufertigen.

Am Donnerstag haben die Schülerinnen im Theater der Stadt Aalen im Alten Rathaus das Kinderstück „Kikerikiste“ von Paul Maar angeschaut. Im Anschluss sind sie mit den Darstellern über die Themen des Stückes, hauptsächlich Freundschaft, Konflikte und Zusammenhalt in den Dialog getreten. Auch das Vor- und Nachbereiten eines Theaterbesuchs mit einer Kindergruppe wurde thematisiert.

Am Freitag haben alle ihr Gelerntes durch das Vorspielen von selbstgeschriebenen Theaterstücken präsentiert und einen gemeinsamen und bunten Abschluss gestaltet.