Sankt-Gertrudis-Schülerinnen sind erfolgreich

106 Schülerinnen und zwei Schüler des Realschul- und Gymnasiumzweigs von Sankt Gertrudis haben am 60. Schülerwettbewerb „Komm heraus, mach mit“ des Landtags Baden-Württemberg zur Förderung der politischen Bildung teilgenommen. Damit stellte Sankt Gertrudis die meisten Wettbewerbsteilnehmer im gesamten Ländle.

Zwei Schülerinnen, Fabienne Klass und Rebekka Salome Miller, gewannen erste Preise, eine fünftägige Studienfahrt nach Trient. 20 Schülerinnen freuten sich über zweite Preise, 46 über den dritten Preis. Den beiden ersten Preisträgerinnen wurden die Preise bereits am Donnerstag im Haus des Landtags in Stuttgart von Landtagsvizepräsidentin Sabine Kurtz und Landtagsabgeordnetem Winfried Mack (CDU) überreicht. Mack übergab bei einer Feierstunde in Sankt Gertrudis auch den zweiten und dritten Preisträgerinnen Urkunden und Sachpreise. Die Klasse G10b begleitete die Feier musikalisch, Jana Braun (zweiter Platz) beeindruckte als Poetry-Slammerin.

„Es geht schon wieder ums Ganze“, stellte Mack in seinem Grußwort fest. Demokratische Parteien müssten ihr Profil schärfen und Unterschiede hervorheben, um gefährlichen und wohlfeilen Parolen der Populisten zu begegnen. Der verhängnisvollen Politik der Abschottung stellte Mack das christliche Menschenbild gegenüber. Aus diesem Geist der Toleranz könne sich zukunftsfähige Politik entwickeln. „Bleibt dran, mischt euch weiter ein und bringt euch ein“, rief Mack den Schülerinnen zu.

Schulleiterin Schwester Birgit Reutemann betonte die Bedeutung von politischem Engagement über die Parteien hinaus: „Es gibt kein Leben ohne Politik. Politik entsteht an dem Ort, an dem ich bin.“ Es sei wichtig, zu politischen Themen Stellung zu beziehen, sich mit seinen Gaben einzubringen und individuelle Freiheit für politische Gestaltung zu nutzen. Deshalb beteilige sich Sankt Gertrudis seit 30 Jahren am Schülerwettbewerb des Landtags und lade erfahrene Berufspolitiker ein. Diejenigen, die bei der Preisverteilung leer ausgingen, tröstete Schwester Birgit: „Es ist wie bei den Olympischen Spielen: Die Teilnahme ist entscheidend.“

Insgesamt nahmen 3256 Jugendliche aus 173 Schulen mit mehr als 2300 Arbeiten am bundesweit einzigartigen Schülerwettbewerb teil. 49 durften sich über erste Preise freuen. Erstmals wurden mehr Plakate als andere Formate wie Umfragen, Karikatur-Auswertungen, Songs, Comics, Kurzgeschichten oder Reden eingereicht. Dominante Themen waren Naturschutz und gedankenloser Umgang mit Ressourcen sowie der gefährdete Weltfrieden und das diffuse Gefühl, in unsicheren Zeiten zu leben. Landtagsvizepräsidentin Sabine Kurtz dankte allen Teilnehmern für ihre Impulse und konstruktiven Vorschläge.

Die Preisträger:

1. Preis: Fabienne Klass und Rebekka Salome Miller.

2. Preis: Lara Bolz, Jana Braun, Lara Bronner, Sophie Buchstab, Mia Christ, Victoria Hahn, Emilia Huppenberger, Marielle Hägele, Jakob Müller, Leonie Powelleit, Vivien Rettenmeier, Hanna Schiele, Anna Staab, Julia Stark, Anna Sophie Uhl, Carolin Uhl, Sophia Wachtel, Emilia Zekl, Nikola Zekl und Amelie Ziegelbauer.

3. Preis: Jannika Anderl, Lisa Barthelmeß, Svenja Baur, Lisa Berreth, Laura Borst, Ruth Brauchle, Lara Brenner, Alina Buchstab, Emely Deis, Jana Fritz, Ines Fuchs, Isabel Fuchs, Annika Gröger, Sarah Hafner, Nalin Hägele, Julia Jägerhuber, Lea Kamm, Lisa Kampmann, Stella Keresman, Pia Knödler, Verena Köder, Alisha Langer, Melanie Maierhöfer, Jasmina Penka, Jana Rückle, Franziska Satzenhofer, Noreen Saur, Cosma Nova Schirle, Felicitas Schnell, Johanna Schürlein, Pia Seckler, Jasmin Seibald, Julia Staudinger, Eva Steuer, Luca von der Ahe, Carolin Wallisch, Lisa-Marie Weizmann, Maja Wengert, Miriam Werlein, Laura Wieser, Julia Wolf, Anna Wratschko, Katja Zeller, Sarah Ziegelbauer, Lara Zöller und Lara Zwerger.