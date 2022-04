Sanierungsmaßnahmen am Schlossberg starten

Aufgrund von größeren Hangrutschungen am Schlossberg in Untergröningen ist es im oberen Bereich zu erheblichen Setzungen ghekpommen, die dringend saniert werden müssen. Die Firma Hubert Schmid Bauunternehmen hat nun mit den umfangreichen Sanierungsarbeiten begonnen. Der Schlossberg ist daher auf Höhe des Schlosses gesperrt. Auch der Panoramaweg kann für die Dauer der Arbeiten nicht von Fußgängern genutzt werden. Die Sanierungsmaßnahmen werden voraussichtlich bis Ende Juni andauern.

Die Mitarbeiter der Firma Hubert Schmid aus Marktoberdorf haben damit begonnen, die Asphaltdeckschickt in dem betroffenen Abschnitt des Schlossbergs zu entfernen. Aufgrund des steilen Geländes ist dabei große Vorsicht geboten. Statt schwerem Gerät muss viel von Hand mit Schaufel und Spitzhacke entfernt werden. Die Maßnahmen sehen vor, dass im Bereich des Schlosses, talseits der bestehenden Straße, eine 35 Meter lange Pfahlwand errichtet wird. Die Pfähle werden abwechselnd vertikal und mit einer Neigung bis in zwei Metern Tiefe in den Boden eingebracht. Oben werden sie mit einem Kopfbalken verbunden, an dem dann die Leitplanke oder eine Absturzsicherung befestigt werden kann. Eine über 50 Meter lange beschädigte Kanalhaltung wird in diesem Zuge ebenfalls ausgetauscht. Zusätzlich werden auch gleich Breitbandleerrohre für das schnelle Internet, Straßenbeleuchtungs- und Stromkabel neu verlegt.

Der Panoramaweg unterhalb des Wohngebiets Kolonie ist ebenfalls betroffen. Dort soll das gleiche Verfahren angewendet werden. Aufgrund der sehr beengten Platzverhältnisse können die Pfähle hier jedoch nur vertikal in den Boden eingebracht werden. Dieses Verfahren ist jedoch nur im nördlichen Bereich des Wegs auf einer Länge von etwa 30 Metern möglich. Im weiteren Verlauf Richtung Süden sind die Platzverhältnisse derart beengt, dass lediglich eine Sicherung durch eine Natursteinmauer erfolgen kann. Diese soll 20 Meter lang werden und aus quaderförmigen, frostsicheren Blocksteinen errichtet werden. Auf der gesamten Wegstrecke wird außerdem ein neues Geländer angebracht.

Die Kosten für die Sanierungsmaßnahmen in den beiden Bereichen belaufen sich auf insgesamt etwa 285 000 Euro.