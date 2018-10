Die Sanierungsarbeiten an der Dorfstraße in Steinhausen verzögern sich. Das teilt die Schussenrieder Stadtverwaltung mit. Am 13. August begann die Sanierung der Wasserleitung, der Ausbau des Gehweges und der Ausbau des Breitbandes in der Dorfstraße im Ortsteil Steinhausen. Voraussichtliches Bauende war am 31. Oktober geplant. Das zuständige Bauunternehmen hat der Stadt Bad Schussenried nun mitgeteilt, dass die Baumaßnahme bis dahin nicht abgeschlossen werden kann. Unter der Voraussetzung, dass die Witterung weiterhin beständig bleibt, rechnet das Bauunternehmen nun mit Abschluss der Baumaßnahme Anfang Dezember. Die Stadt Bad Schussenried bittet um Verständnis für die Verlängerung der Sperrung. Der überörtliche Verkehr wird weiterhin in Muttensweiler über die K 7529 in Richtung Ingoldingen, in Ingoldingen über die L 284 Richtung Bad Schussenried und über die L 283 nach Steinhausen und zurück umgeleitet.