Sanierung der Niederwiesenstraße liegt im Zeitplan

Mit einer zeitlichen Puntlandung endet in den nächsten Tagen die Sanierung der Niederwiesenstraße in Villingen. Die abschließende Deckschicht wurde am Sonntag aufgetragen.

„In besonderen Fällen arbeiten wir auch sonntags“, sagt Stefan Ettwein, Bauleiter von der ausführenden Firma Strabag. In der Niederwiesenstraße ist es die große Anzahl an Gewerbetreibenden, deren Betrieb durch die notwendige Vollsperrung wenig beeinträchtigt werden sollte.

Nach dem Auftragen des Haftklebers kam die Asphalt-Deckschicht durch ein über die gesamte Fahrbahnbreite arbeitendes Spezialgerät obenauf und wurde festgewalzt.

Für die rund 700 Meter Straße von der Adresse Niederwiesenstraße 12 bis zum Ortsende auf Höhe der städtischen Kompostanlage waren rund 500 Tonnen Gussasphalt notwendig, die von sechs Lastwagen der Firma Beha im Pendelbetrieb vom Strabag-Asphaltwerk im Norden der Stadt herangeschafft wurden.

Mehrfach war die Polizei vor Ort, um Fahrzeuge zu stoppen, die trotz Absperrung einfach in die Baustelle hineingefahren waren. „Hier und da wurden dafür sogar die Barrieren weggeschoben“, hat der Bauleiter beobachtet.

Wie geplant werden die Arbeiten in der Niederwiesenstraße bis Ende Juli abgeschlossen sein.