Sanierte Wand beschmiert

Ziemlich dreist sind Unbekannte an der Realschule in Erbach zu Werke gegangen: Die Sanierung der Schule ist noch in vollem Gange, da wurde eine frisch gestrichene Außenwand mit Graffiti beschmiert.

