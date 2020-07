Sanierte Straße bereits beschädigt

Ärger in der Villinger Niederwiesenstraße. Noch während der Asphalt dampft, steuern Autofahrer über den frischen Belag. Das Ergebnis ist eine frisch sanierte Straße, die bereits leichte Schäden aufweist, bevor der Verkehr offiziell darüber rollen konnte.

Schon am Sonntag hatte sich Bauleiter Stefan Ettwein über „nervige“ Autofahrer aufgeregt (wir haben berichtet). „Verkehrsschilder sind offensichtlich unbekannt oder werden einfach ignoriert“, sagt Ettwein fassungslos. Mehrfach war die Polizei vor Ort, um Fahrzeuge zu stoppen, die trotz Absperrung einfach in die Baustelle hineingefahren waren. „Hier und da wurden dafür sogar die Barrieren weggeschoben“, hat der Bauleiter beobachtet.

Die Stadtverwaltung ergänzt am Dienstag und äußert in einer Stellungnahme ihren Ärger: „Um die Einschränkungen für die Gewerbetreibenden, den Einzelhandel, das Busunternehmen und die Anwohner so gering wie möglich zu halten, wurde vergangenes Wochenende der Deckenbelag am Sonntag eingebaut. Trotz großer Absperrungen und Markierungen sowie Presse-/Bürgerinfo haben einige Verkehrsteilnehmer, Autofahrer und vor allem Radfahrer, die Absperrungen missachtet und eigenhändig zur Seite geräumt.“

In der Nacht auf Sonntag sei die Straße verbotenerweise genutzt worden, und es wurde der frisch aufgebrachte Haftkleber, der am Samstag aufgetragen wurde, beschädigt. Somit mussten die erforderlichen Vorarbeiten für den Sonntag nochmals durchgeführt werden.

Und noch mehr ist passiert: Am Sonntag fuhren einige über den frisch eingebauten Belag, der noch eine Temperatur von etwa 100 Grad hatte und hinterließen diverse Radspuren im Belag. „Diese Aktionen führten zu entsprechenden Behinderungen und haben den Baustellenablauf enorm gestört. Bei vier Polizeieinsätzen wurden direkt entsprechende Bußgelder verhängt“, zeigt die Stadtverwaltung weiter die Folgen auf.