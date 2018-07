Sanieren: Räte sind skeptisch

805 000 Euro nennt der Ravensburger Architekt Karlheinz Vogt als Kostenschätzung, um die beiden baufälligen Häuser in der Gehrenbergstraße 4 und 6 bewohnbar zu machen. Diese Kosten seien von einem Neubau nicht weit entfernt: Hier rechnet er mit 620 000 Euro – ohne Abrissgebühren. „Das gibt sich nicht viel.“ Der Fachmann für historische Bausubstanz sprach sich klar für einen Erhalt der rund 500 Jahre alten Häuser aus – im Sinne einer nachhaltigen Stadtplanung. Karlheinz Vogt: „Alles, was man abreißt, ist weg.“ Und: Ein Neubau an dieser Stelle werde nicht besser eingebunden. Die Engstelle in diesem Bereich – die Straße ist durch die Bebauung nur einspurig befahrbar – bleibe wegen der übrigen Bebauung bestehen.

Der „Förderverein zur Erhaltung von Kulturdenkmälern Markdorf“ war mit der Bitte an die Stadt herangetreten, ein Gutachten über den Zustand und die Erhaltungskosten der beiden Häuser zu erstellen. Der Gemeinderat hatte zugestimmt, mit einem Verkauf an ein Bauunternehmen mindestens 18 Monate zu warten – falls sich ein Käufer findet, der sanieren will. Acht Monate sind mittlerweile vergangen, kein Interessent ist in Sicht. „Betz und Weber“, der Bauträger, der das Feuerwehrareal überplant, ist an den Grundstücken interessiert.

Architekt Vogt spricht bei beiden Objekten von einem „wunderschönen Zustand“, seiner Meinung nach sind die Objekte denkmalwürdig. „Es geht um den Versuch, einen Edelstein zu wahren.“ Das Landesdenkmalamt hat aber davon abgesehen, sie in die Liste aufzunehmen. Eine Sanierung sei steuerlich interessant: Möglich sei es, jährlich neun Prozent der Bausumme auf zwölf Jahre abzuschreiben. „Das ist Geld, das sie nicht versteuern müssen.“ Dieses Modell gelte aber nur für Bereiche, die gewerblich genutzt oder vermietet werden. Karlheinz Vogt schlägt die Kombination Wohnen und Arbeiten vor. Das Erdgeschoss biete sich für Büroräume an, die oberen beiden Geschosse als Wohnraum für Familien. Die Bühne sei ausbaubar.

„Ich kann mir niemanden vorstellen, der Geld für ein Haus ausgibt und nirgends normal laufen kann“, sagte FW-Stadtrat Dietmar Bitzenhofer. Keine Tür sei höher als 1,80 Meter, die Geschosshöhe ein Problem. „Ich frage mich, was kann ein Neubau nicht, was dieser Altbau kann.“ Die Geschosshöhe in Haus Nummer 6 sei tatsächlich ein Problem, so Vogt. Allerdings gebe es Möglichkeiten, das zu beheben: den Boden senken, die Decken aufmachen, Galerien schaffen. „Wenn das Ambiente hell ist, spielt eine Höhe von zwei Metern keine Rolle mehr.“

Auch Stadrat Alfons Viellieber (CDU) hat Zweifel: „Aus meiner Sicht finden wir niemanden, der das saniert.“ Wenn, dann müsste sich der Erfolg langsam einstellen. „Entweder verkaufen wir oder sagen, der Bauträger hat das Wort.“ Wenn die Stadt in die beiden Häuser 4 und 6 während der Kanalarbeiten zur Sicherung noch Geld hineinstecken müsste, „dann muss ich sagen, das kann nicht sein“.

In Ravensburg könne er solch ein Objekt jede Woche an den Mann bringen, sagte Vogt auf Nachfrage von Uwe Achilles (SPD). Und: „Ich würde es versuchen." (iw)