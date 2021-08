Sandro Roy mit Gipsy Jazz bei den Langenargener Schlosskonzerten

Langenargen (sz) - Die Jubiläumssaison der Langenargener Schlosskonzerte wird am Freitag, 13. August, mit Gipsy Jazz fortgesetzt. Der junge Jazzgeiger Sandro Roy war schon wiederholt in verschiedenen Formationen zu Gast in Langenargen. Dieses Mal kommt er laut Pressebericht mit seiner neu gegründeten Unity Band.

Die Mitglieder der Band sind: Pianist Jan Eschke tourt regelmäßig mit Formationen wie Charly Antolini´s Jazz Power und Martin Grubingers Percussive Planet Ensemble. Gitarrist Sven Jungbeck tritt unter anderem im Joscho Stephan Trio, mit den Bands D“´Artagnan“ und „JJ and the Acoustic Machine“ und als Solist auf. Bassist Stefan Rey stand mit Größen wie Vince Mendoza, Becca Stevens, Michael Mossman, Bert Joris und Bob Mintzer auf der Bühne.