Sandra Ehinger ausgezeichnet

Aalen (an) - Sandra Ehinger hat den Silbernen Meisterbrief für ihr 25-jähriges Engagement als Fotografenmeisterin überreicht bekommen. Edgar Horn, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Aalen/Schwäbisch Gmünd, und Markus Schweinstetter von der Handwerkskammer Ulm haben der Aalenerin einen Besuch abgestattet und ihr zu ihrem Jubiläum gratuliert.

Sandra Ehinger beherrscht ihr Handwerk: sie ist seit 25 Jahren Meisterin der Fotografie und bezeichnet sich selbst als Personality Fotografin – weil sie die Fotografie als Werkzeug sieht, um die eigene Persönlichkeit sichtbar zu machen. Ehinger ist fest in der Region verwurzelt, das City Photo Studio Aalen betreibt sie bereits seit 1991 immer am selben Ort. Auf ein Vierteljahrhundert meisterliche Arbeit und Herzblut fürs Handwerk kann man stolz sein. Ihren Gesellenbrief hat Ehinger 1990 in Aalen durch die Handwerkskammer Ulm erhalten. Den Meister hat sie 1995 in Würzburg gemacht.