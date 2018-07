Samuel Oppold turnt in Neuseeland

Lange hat man nichts von ihm gehört – der Grund - seit dem 1. Mai befindet sich Samuel Oppold, der für die TG Hofen startet, in Auckland/ Neuseeland. Geht dort zur Schule und zum Trainieren.

Fünfmal die Woche, 22 Stunden, im Leistungszentrum des TriStar-Clubs Auckland, unter Trainer David Bishop (28), Bronzemedailliengewinner bei den Commonwealth-Games für Neuseeland. Unterricht erhält Oppold in der Mount-Roskill-Grammar-School und eben für diese durfte er bei einem wichtigen Schulwettkampf, aller Schulen aus Auckland, antreten. Dies gelang ihm mit sehr gutem Erfolg. Denn im Gerätesechskampf erturnte sich Samuel Oppold den Bronzerang und am Großtrampolin einen starken fünften Platz. Bis Anfang September diesen Jahres wird Oppold noch in Auckland bleiben. Bevor es dann zu den Deutschen Meisterschaften im Deutschen-Sechskampf (3-Geräte/ drei leichtathletische Disziplinen), am 15. und 16. September nach Eutin geht, wo er für die TG Hofen starten wird. Anschließend wird Samuel Oppold wieder seinem gewohnten Rhythmus nachgehen, Peutinger-Gymnasium in Ellwangen und fünfmal die Woche Training in Schwäbisch Gmünd. Foto: Oppold