Samsung stellt in Berlin Datenuhr Galaxy Gear vor

Berlin (dpa) - Samsung kommt dem Rivalen Apple im Geschäft mit Computer-Uhren zuvor. Der weltgrößte Smartphone-Hersteller präsentierte in Berlin seine Uhr Galaxy Gear mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm und verschiedenen Smartphone-Funktionen. Das Gerät kommt am 25. September in 149 Ländern auf den Markt. Die Uhr zeigt zum Beispiel an, ob E-Mails oder neue Nachrichten eingegangen sind und erinnert an Termine. Der Nutzer kann mit ihr auch Anrufe machen oder annehmen - es reicht dafür, den Arm mit der Uhr ans Ohr heranzuführen.