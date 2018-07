Samsung kündigt im Streit mit Apple Berufung an

Düsseldorf (dpa) - Samsung will sich im Streit mit Apple das Verkaufsverbot für seinen neuen Tablet-Computer in Deutschland nicht gefallen lassen. Man werde schnell in Berufung gehen, kündigte das Unternehmen an. Das Düsseldorfer Landgericht hatte zuvor die Einstweilige Verfügung bestätigt, die Samsung den Vertrieb des iPad-Konkurrenten Galaxy Tab 10.1 in Deutschland untersagt. Die Richter kamen zu dem Schluss, dass das Gerät Apples Geschmacksmuster mit Design-Elementen eines Tablet-Computers verletzt.