Samstag, aber kein Sams!

Die erste Vorstellung der Kreuzgangspiele findet später statt. Aufgrund der aktuellen Verlängerung des Lockdowns bis einschließlich 9. Mai durch die Bayerische Staatsregierung am 13. April 2021 müssen die ersten beiden Vorstellungen des Kinder- und Familienstücks „Das Sams – Eine Woche voller Samstage“ ausfallen.

So kann auch die Premiere von „Das Sams – Eine Woche voller Samstage“ am Samstag, 8. Mai, um 16.15 Uhr nicht vor Publikum gespielt werden. Die erste öffentliche Vorstellung des „Sams“ findet nach aktueller Planung nun entweder am 13. Mai oder am 12. Juni statt.

Dennoch: Die Proben zum Stück werden fortgesetzt und die Theatermacher hoffen, dass sie bald auch wieder Theater unter freiem Himmel spielen können. Inhaber von Theaterkarten für die Vorstellungen am 8. und 9. Mai können ihre Karten im Kulturbüro einfach auf einen späteren Sams-Termin umbuchen – und das ohne weitere Kosten.

Zudem gibt es die Möglichkeit, sich den Kartenpreis erstatten zu lassen oder das Ticket in einen Gutschein umzuwandeln (die Gutscheinregelung greift nur für die Vorstellung am 9. Mai), der in den Spielzeiten 2021, 2022 und 2023 gültig ist. Einzige Bedingung für Umtausch oder Erstattung für die betreffenden Termine ist, dass die Theaterkarten an das Kulturbüro, Marktplatz 2, in 91555 Feuchtwangen gesandt oder in den Briefkasten im Rosmaringässchen geworfen werden. Im Falle einer Umbuchung bitte mit Angabe des neuen Termins, sollten Karten erstattet werden, bitten das Kulturbüro um die Nennung der Bankverbindung. Selbstverständlich können sich alle Karteninhaber auch telefonisch mit dem Kartenbüro in Verbindung setzen unter 09852 / 90444 oder eine E-Mail schreiben an mail@kreuzgangspiele.de. Die Mitarbeiterinnen des Kulturbüros beantworten Fragen und klären über die Modalitäten zum Umtausch, Umbuchung oder Erstattung auf.