Samstägliche Weihnachtsmusik in der Altstadt von Wangen

Weihnachtliche Musik für die Besucherinnen und Besucher der Stadt Wangen hat die Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe an den Adventssamstagen organisiert.

„Auch wenn der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden kann, so wollen wir unseren Kunden doch etwas Weihnachtsstimmung bescheren“, erklärt Christoph Morlok, der Geschäftsführer der Leistungsgemeinschaft Wangen, in einer Pressenotiz. Die Besucher hätten sich für die weihnachtlichen Klänge mit Applaus und Kommentaren wie: „Die Musik tut so gut“ bedankt.

So spielten bereits Musikanten der Musikkapelle Schwarzenbach, das Hörnerensemble und die Trompeter der Stadtkapelle Wangen. Am kommenden Samstag, 18. Dezember, wird „Schowiederemir“ Weihnachtsklänge auf verschiedenen Plätzen in der Stadt ertönen lassen.